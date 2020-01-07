Kepez su sporlarının merkezi oldu

07.01.2020 16:24 | Son Güncelleme: 07.01.2020 16:28

Kepez Belediyesi'nin Varsak bölgesinde halkın kullanımına kazandırdığı Adnan Menderes Olimpik Yüzme Havuzu, Okul Sporları İl Birinciliği Yüzme Müsabakalarına ev sahipliği yapıyor.



Okul Sporları İl Birinciliği Yüzme Müsabakaları Kepez'de başladı. Kepez Belediyesi Adnan Menderes Olimpik yüzme havuzundaki müsabakalar açılış seremonisi ile start aldı. Antalya genelindeki 53 okuldan 129 sporcunun katıldığı yarışlar üç gün sürecek. Heyecanlı bir ortamda devam eden müsabakalardan birinciliğe yükselen sporcular, gurup yarışlarında da başarılı olmaları halinde Türkiye Şampiyonluğu müsabakalarına katılma hakkı kazanacaklar. Kepez Belediyesi'nin Varsak bölgesinde halkın kullanımına kazandırdığı Adnan Menderes Olimpik Yüzme Havuzu, 3 gün boyunca Okul Sporları İl Birinciliği Yüzme Müsabakalarına ev sahipliği yapacak. - ANTALYA

Kaynak: İHA