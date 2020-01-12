Kepez sporun merkezi oldu

12.01.2020 12:28 | Son Güncelleme: 12.01.2020 12:33

Kepez Futbolcu Fabrikası Projesi kapsamında, Kuzeyyaka Spor Tesislerinde gerçekleştirilen okullar arası futbol turnuvası tüm hızıyla devam ediyor.



Kepez Belediyesi ve Kepez İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen futbol turnuvasını Başkan Tütüncü'den sonra, Kepez İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldırım Solak'ta ziyaret etti. Futbol karşılaşmalarını izleyen Müdür Solak, "Çocuk ve gençlerin akademik başarılarının yanında sosyal, kültürel ve sportif gelişimleri çok önemli. Kepez Belediye Başkanımız Hakan Tütüncü ile birlikte Kepez'i sporun ve sanatın merkezi yapacağız. Çünkü sporun ve sanatın önemi saymakla bitmez. Sporun ve sanatın ince çizgisinden geçmeyen bireylerin şahsiyet eğitimleri tamamlanamaz. Biz bunun farkındayız, sorumluluğumuzun bilincindeyiz Velilerimiz ve çocuklarımızı spora teşvik etmek için birçok projemiz var. Bu etkinlik projelerimizden yalnızca bir tanesi. Bize her projede olduğu gibi destek olan ev sahipliği yapan Kepez Belediye Başkanımız Hakan Tütüncü'ye öğrencilerim adına, velilerim adına çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA