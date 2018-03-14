Kepez Sosyal Yardım Merkezi'nde Sona Gelindi

Düdenbaşı Mahallesi Recep Fazıl Kısakürek Caddesi'nde Selçuklu mimarisi tarzında yapılan Kepez Sosyal Yardım Merkezi'nin yapımında sona gelindi.

Orta Asya Türk İslam mimarisinden esinlenerek planlanan Sosyal Yardım Merkezi, hazineye ait arsa üzerine belediye imkanları ile inşa edildi. 1500 metre kare alana sahip binanın projesi Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün kız kardeşi Mimar Hacer Tütüncü Okudan tarafından ücretsiz çizildi. İhtiyaç maddelerinin vatandaşla buluşacağı Sosyal Yardım Merkezi'nde yine ihtiyaç sahiplerinin düğün ve kına gecelerinin ücretsiz yapılacağı bir düğün salonu da tesis içerisinde yer alıyor. Vatandaşa çok yönlü hizmet verecek olan Sosyal Yardım Merkezi ihtiyaç sahiplerini de yeni eşyalar ile buluşturacak.

"Hizmet heyecanı ile çalışıyoruz"

Sosyal Yardım Merkezi'nin sosyal belediyecilik anlamında adeta yeni bir devir açacağını belirten Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, "Milletimize hizmet adına çıktığımız yolda heyecanla çalışıyoruz. Sosyal yardım merkezi ile hizmet kervanına yeni bir halka daha ilave etmenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi. Sosyal yardım merkezinin geleneksel Türk mimarisinin karakteristik özelliklerini taşıyacağını belirten Başkan Tütüncü, "Bina Orta Asya Türk İslam mimarisinden esinlenerek planlandı. Gelişen, büyüyen Kepez'in sosyal belediyecilik anlayışı gelişsin, değişsin ve kurumsal yapıya kavuşsun istedik. Binayı inşa etme fikride buradan doğdu." diye konuştu. - ANTALYA