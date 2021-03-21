Kepez sokakları çiçeklerle renklendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kepez sokakları çiçeklerle renklendi

21.03.2021 12:57 | Son Güncelleme: 21.03.2021 13:15
Kepez sokakları çiçeklerle renklendi

Kepez ilçesindeki cadde ve sokaklar, açan çiçeklerle renklendi.

Kepez ilçesindeki cadde ve sokaklar, açan çiçeklerle renklendi.

Kepez Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince Kent Ormanı'na dikilen 110 bin lale, 20 bin sümbül, 10 bin nergis ve 5 bin üzüm sümbülü, baharın gelmesiyle açtı.

Kent Ormanı, Orta Asya'nın Pamir Dağları'ndan Anadolu'ya getirilen ve buradan dünyaya yayılan lale, mavi sümbüller, beyaz nergisler ile görsel bir güzellik kazandı. Orman içinde fotoğraf çekimleri için de alanlar oluşturulmaya başlandı.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, ilçeye son 12 yılda 3 milyon 229 bin metrekare yeşil alan kazandırdıklarını belirtti.

Yeşil seferberliği ile rakamı daha da yukarıya çıkarmayı hedeflediklerini anlatan Tütüncü, şunları kaydetti:

"Elimizin değdiği her yeri yeşillendiriyoruz. Yeşillendirme çalışmasını sadece park yaparak ve ağaç dikerek gerçekleştirmiyoruz. İlçemizi, insana huzur ve mutluluk veren çiçeklerle de güzelleştiriyoruz. Akdeniz bitkileri, mevsimsel çiçeklerle ilçemizin çehresine narin dokunuşlar yapıyoruz."

Antalya'nın seyir terası olan Masa Dağı'ndaki yeşil alanlara, bulvarlara 12 bin begonvil ile zakkum bitkisi diktiklerini aktaran Tütüncü, birçok mahallede de portakal ve zeytin bahçeleri oluşturduklarını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Meral Akşener Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Akif Ersoy
Magazin Esra Erol Kemal Sunal Aleyna Tilki Aras Bulut İynemli
Spor Ali Koç Mesut Özil Ersun Yanal Gökhan Gönül Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Antalya Naci Ağbal
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kepez sokakları çiçeklerle renklendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.3.2021 13:24:24. #1.15#
title