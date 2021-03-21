Kepez sokakları çiçeklerle renklendi

Kepez ilçesindeki cadde ve sokaklar, açan çiçeklerle renklendi.

Kepez Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince Kent Ormanı'na dikilen 110 bin lale, 20 bin sümbül, 10 bin nergis ve 5 bin üzüm sümbülü, baharın gelmesiyle açtı.

Kent Ormanı, Orta Asya'nın Pamir Dağları'ndan Anadolu'ya getirilen ve buradan dünyaya yayılan lale, mavi sümbüller, beyaz nergisler ile görsel bir güzellik kazandı. Orman içinde fotoğraf çekimleri için de alanlar oluşturulmaya başlandı.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, ilçeye son 12 yılda 3 milyon 229 bin metrekare yeşil alan kazandırdıklarını belirtti.

Yeşil seferberliği ile rakamı daha da yukarıya çıkarmayı hedeflediklerini anlatan Tütüncü, şunları kaydetti:

"Elimizin değdiği her yeri yeşillendiriyoruz. Yeşillendirme çalışmasını sadece park yaparak ve ağaç dikerek gerçekleştirmiyoruz. İlçemizi, insana huzur ve mutluluk veren çiçeklerle de güzelleştiriyoruz. Akdeniz bitkileri, mevsimsel çiçeklerle ilçemizin çehresine narin dokunuşlar yapıyoruz."

Antalya'nın seyir terası olan Masa Dağı'ndaki yeşil alanlara, bulvarlara 12 bin begonvil ile zakkum bitkisi diktiklerini aktaran Tütüncü, birçok mahallede de portakal ve zeytin bahçeleri oluşturduklarını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun