Antalya Büyükşehir Belediyesi'nce yürütülen Kepez Santral Mahalleleri Kentsel Dönüşüm Projesi'nde inşaatlara başlanması için hazırlıklar sürdürülüyor.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye şirketlerinden Antepe İnşaat tarafından yürütülen, yeni nesil kentleşmenin örneklerinden Kepez Santral Mahalleleri Kentsel Dönüşüm Projesi'nde çalışmalar devam ediyor.



İnşaat alanında çalışacak personel için şantiye alanına konteynırlar yerleştirilirken, sosyal tesisler oluşturdu.



Proje kapsamında riskli alan ilan edilen bölgenin çevresi de inşaat öncesi pano ve çitlerle çevrelenirken, proje alanı çevresi yaklaşık 5 bin metre uzunluğunda çit ve panoyla kaplandı. Ormana bakan kısım çitle çevrilirken, Antalya Bulvarı'na cephe olan bölüm panolarla kaplanıyor.



Proje detaylarının yer alacağı görsel panoların yapımı kısa sürede tamamlanacak.



ASAT tarafından gerçekleştirilen projenin altyapı imalatları da hızla tamamlanıyor.



Çağdaş mimarisi, sosyal ve çevreci unsurları ile ön plana çıkması beklenen projenin, altyapı çalışmalarıyla Türkiye'ye örnek teşkil etmesi hedefleniyor.