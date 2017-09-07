Kepez Santral Kentsel Dönüşüm Projesi

Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm projeleri arasında yer alan, Kepez-Santral Kentsel Dönüşüm alanında inşaat çalışmaları başladı.



Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, belediye iştiraklerinden Antepe İnşaat ve Ticaret AŞ tarafından yürütülen, yeni nesil kentleşmenin örneği olarak sunulan Kepez ve Santral Mahalleleri Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında çalışmaların hızla sürdürüldüğü ifade edildi.



Proje alanında inşaat şantiyelerinin kurulmasının ardından, öncelikli olarak hak sahiplerine teslim edilecek konutların temel kazılarına başlandığı vurgulanan açıklamada, ekiplerin, hak sahiplerine yapılacak binalar için yoğun hafriyat çalışması yürüttüğü belirtildi.



İş makineleriyle proje alanında temel kazı çalışması yapıldığını bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Avrupa Birliği Ufuk 2020 programından 5 milyon avro hibe alan dev projenin etrafını çevreleyen 5 bin metrelik pano ve çit çalışması da tamamlandı. Projenin altyapı imalatlarında ise sona yaklaşıldı. İçme suyu, kanalizasyon ve yağmursuyu hatları bu ay sonuna kadar tamamlanacak. Çağdaş mimarisi, sosyal ve çevreci unsurları ile ön plana çıkan proje, altyapı çalışmaları ile de Türkiye'ye örnek teşkil ediyor. İlk defa bu kadar büyük çaplı bir yerleşim yeri projesinde binalardan önce altyapı yapılıyor."



Açıklamada, meydanları, göletleri, müzeleri, yeşil alanları, çocuk parkları, alışveriş ve yarı açık pasaj alanları, camiler, okullar, hastane ve pazar alanlarıyla Antalya'nın modern ve konforlu bir yaşam alanına kavuşacağı kaydedildi.



Kentsel dönüşüm alanı içinden raylı sistem geçeceği ve alanın 261 bin metrekare yeşil alanıyla Türkiye'ye örnek bir yaşam merkezi olacağı da vurgulandı.