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Kepez-Santral'de hak sahipleri evlerine kavuşuyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kepez-Santral Mahalleleri Kentsel Dönüşüm Projesi'nde yapımı tamamlanan 460 daireyi 28 Temmuz Salı günü törenle hak sahiplerine teslim edecek.

Kepez-Santral'de hak sahipleri evlerine kavuşuyor
23.07.2020 12:30 | Son Güncelleme: 23.07.2020 12:33

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kepez-Santral Mahalleleri Kentsel Dönüşüm Projesi'nde yapımı tamamlanan 460 daireyi 28 Temmuz Salı günü törenle hak sahiplerine teslim edecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, bir hayali gerçeğe dönüştürdü. 31 Mart 2019'da inşaatı durmuş olan Kepez-Santral Mahalleleri Kentsel Dönüşüm Projesi, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in göreve gelmesinin ardından sorunların aşılmasıyla hız kazandı. Yapımı tamamlanan 460 dairenin anahtarları 28 Temmuz Salı günü saat 17.00'de düzenlenecek törenle hak sahipleri verilecek.

Tamamı Eylül 2019'da teslim edilmesi gereken Kepez-Santral Mahalleleri Kentsel Dönüşüm Projesi, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek 8 Nisan 2019'da göreve geldiğinde durmuş, inşaat yarı seviyesindeydi. Başkan Böcek, göreve gelir gelmez yapımı duran inşaat çalışmalarının yeniden başlamasını sağladı. 1 milyon 316 bin m2'lik alanda gerçekleştirilen kentsel dönüşüm projesinde 3265 hak sahibinin mağduriyet yaşamasının önüne geçen Başkan Böcek, 2800 hak sahibine yapılan kira yardımlarının belediye öz kaynaklarıyla devam etmesini sağlayarak vatandaşın yüzünü güldürdü. İnşaat çalışmalarının yeniden başlamasıyla 28870 Ada 5 (A) Parselde 9 bloktaki 606 daire hızla tamamlanarak, oturulabilir hale geldi. Bu bloklarda bulunan hak sahiplerine ait 460 dairenin anahtarları 28 Temmuz'da düzenlenecek törenle teslim edilecek.

Altyapı büyükşehir tarafından tamamlandı

Bu süreçte Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Kepez Santral Mahalleleri Kentsel Dönüşüm alanında yağmur suyu ve kanalizasyonu kapsayan alt yapı çalışmaları için 35 milyon TL'lik yatırım çalışması yaptı. Proje kapsamında çeşitli tip ve ebatlarda 11 km yağmur suyu drenaj hattı, 8 bin metrelik kanalizasyon imalat çalışması gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı da dairelerin teslimatı öncesi parsele ulaşımı sağlamak üzere yeni yollar açarak, sıcak asfaltla kapladı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yıllardır ev özlemi çeken hak sahiplerine hayırlı olsun dileklerini ileterek, "Göreve geldiğimizde Kepez-Santral Kentsel Dönüşüm Projesi'nde inşaat durmuştu. Projede 3265 hak sahibi için 5073 daire yapılacaktı. 2800 hak sahibine yapılan kira yardımlarında sorun yaşanıyordu. Proje geciktiği için bir tepki ve mağduriyet vardı. Dertlere derman olmaya geldiğimizi söylemiştik. Evlerine kavuşacağı günü bekleyen vatandaşımızın mağdur olmasına göz yummadık. Öncelikli olarak birikmiş kira alacaklarına yönelik çözüm ürettik. Sonrasında da projede çalışmalarının yeniden başlamasını sağladık" dedi.

Gelinen noktada tüm engelleri aşarak ilk etapta 28870 Ada 5 (A) Parseldeki blokların bitmesini sağladıklarını ifade eden Başkan Böcek, "9 blokta bulunan 606 dairenin 460'ı hak sahiplerine ait. Bu dairelerin anahtarlarını hak sahiplerine teslim edecek olmanın huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Önümüzdeki aylarda da diğer parsellerdeki daireleri etap etap hak sahiplerine teslim edeceğiz. Ben sen yok biz varız. Biz birlikte yaparız diyerek çıktığımız bu yolda birbirimizden aldığımız güçle çok daha güzel işlere imza atacağımızdan emin olarak yolumuza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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