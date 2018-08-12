Kepez Kurban Bayramı'na Hazır

Kepez Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla ilçede 2 kurban satış yeri ve 5 kurban kesim noktası belirledi.

Vatandaşların Kurban Bayramı'nı rahat ve huzurlu geçirebilmesi için çalışan Kepez Belediyesi, kurban satış ve kesim yerlerini belirledi. Kepez'de geçen yıl kurulan Çamlıca Mahallesi ve Varsak Menderes Mahallesi kurban satış yerlerine, birçok il ve ilçeden canlı hayvan getirilmeye başlandı. Hem kurban satıcılarına hem de kurbanlık arayan Antalyalılara büyük kolaylık sağlayan kurban satış yerlerinde de belediye tarafından gerekli önlemlerde alındı.

Gerekli önlemler alındı

Satıcı ve alıcıların sıcak havalardan etkilenmemesi için 20 adet duş, kadın ve erkek tuvaletleri, market, bıçakçı, büfe ve lokanta yer alıyor. Su ihtiyacı için 2 adet sondaj ve 350 tonluk su deposunun da yer aldığı alanda, denetimlerin yapılabilmesi için bir zabıta karakolu da konuşlandırıldı. Kepez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin bir bölümü hayvan satış noktalarında görevlendirilirken, bir bölümü de tatlı imalatçıları başta olmak üzere gıda üretim ve satış yerlerini sıkı sıkı denetliyor.

Kepez'deki kesim yerleri

Kepez Belediyesi, kurban kesim yeri olarak da Zafer, Yenidoğan, Teomanpaşa, Varsak Karşıyaka ve Varsak Ayanoğlu Mahallesi kapalı semt pazar alanlarını belirledi.

Bayram süresince zabıta ekipleri, kurban kesim yerlerinde de sıkı denetimler gerçekleştirecek. - ANTALYA