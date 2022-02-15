Kepez Kitap Fuarı 4. kez okuyucularla buluşacak - Haberler
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Kepez Kitap Fuarı 4. kez okuyucularla buluşacak

AA, Orhan Çiçek - Kültür Sanat
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Kepez Kitap Fuarı 4. kez okuyucularla buluşacak

Kepez ilçesinde bu yıl dördüncüsünü düzenlenecek Kepez Kitap Fuarı, 4-13 Mart'ta gerçekleştirilecek.

KEPEZ, ANTALYA (AA) - Kepez ilçesinde bu yıl dördüncüsünü düzenlenecek Kepez Kitap Fuarı, 4-13 Mart'ta gerçekleştirilecek.

Kepez Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde kapılarını kitapseverlere açacak fuar, kitap okumaya dikkati çekebilmek amacıyla bu yıl "oku" temasıyla düzenlenecek.

Kepez Kitap Fuarı, her yıl olduğu gibi bu yılda kitapseverleri sayısız kitap, yüzlerce yayın evi, yazarlar ve çok özel söyleşilerle buluşturacak.

Fuar, 4-13 Mart'ta saat 09.00 ile 19.00 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak.

AA / Orhan Çiçek - Kültür Sanat

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