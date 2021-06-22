Bu buluşmada 'İş' var
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bu buluşmada 'İş' var

Bu buluşmada 'İş' var
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kepez Belediyesi'nin, 'Kepez Kariyer İş Geliştirme Merkezi' turizm sektöründe iş arayanlar ile işverenleri buluşturdu.

Kepez Belediyesi'nin, 'Kepez Kariyer İş Geliştirme Merkezi' turizm sektöründe iş arayanlar ile işverenleri buluşturdu. Mimar Sinan Kongre Merkezi'ndeki büyük buluşmada, Kundu ve Belek'teki turizm otellerine aşçı, aşçı yardımcısı, komi, garson, barmen, kat görevlisi, meydancı ve temizlikçi alımı için mülakat yapıldı.

'Kepez Kariyer İş Geliştirme Merkezi' iş arayanlar için umut kapısı, işverenler içinde kalifiyeli eleman bulabilecekleri bir merkez oldu. Her yıl yüzlerce kişiye iş kapılarını aralayan merkez, turizm sektöründe iş arayanlar ile işverenleri buluşturdu. Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde gerçekleşen büyük buluşmada Kundu ve Belek'teki turizm otellerine aşçı, aşçı yardımcısı, komi, garson, barmen, kat görevlisi, meydancı ve temizlikçi alımı için mülakat yapıldı. Mülakatlara, Kepez Kariyer İş Geliştirme Merkezi'ne müracaatta bulunan 187 kişi katıldı. Mülakatı geçen adaylar, Kundu ve Belek'teki otellerde işbaşı yapacak.

"Kepez Kariyer İş Geliştirme Merkezi"

Kepez Belediyesi'nin iş arayanlar ile işverenleri bir araya getiren istihdam hizmetlerinden yararlanmak isteyenlerin öncelikle 'Kepez Kariyer İş Geliştirme Merkezi'ne müracaat etmesi gerekiyor. İşverenlerden gelen talepler üzerine aranan kriterlere uygun adaylar meslek ve yaş gruplarına göre seçiliyor, kriterlere uygun adaylar işverenlerle buluşturuluyor. - ANTALYA

Bu buluşmada 'İş' var
Bu buluşmada 'İş' var
Bu buluşmada 'İş' var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Turistlere 'ayıyı görünce bağırıp şarkı söyleyin' uyarısı
Turistlere 'ayıyı görünce bağırıp şarkı söyleyin' uyarısı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Hadise Hande Erçel Selçuk Tekay Rafet El Roman
Spor Cristiano Ozan Tufan Gareth Bale Metin Oktay Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bu buluşmada 'İş' var - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.6.2021 14:40:21. #1.14#

title