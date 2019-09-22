Kepez'in YKS hazırlık kursları başladı

22.09.2019 09:56

Kepez Belediyesi'nin üniversite hayali kuran gençlerin sınava daha iyi hazırlanabilmesi için Tomanpaşa Kurs Merkezi ve Amir Ateş Semt Konağı olmak üzere 2 nokta da hizmete açtığı YKS hazırlık kursları başladı.



Kepez Belediyesi, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılında da yüzlerce öğrenciye üniversite kapılarını aralayacak. Kepez Belediyesi, bu yılda ilçede 2 nokta da Yükseköğretim Kurumları Sınavı(YKS) hazırlık kursları açtı. Mezun ve lise son sınıf öğrencilerinin büyük ilgi gösterdiği YKS kursları, Teomanpaşa Kurs Merkezi ve Amir Ateş Semt Konağı'ndaki dersliklerde başladı.



Kepez'in gurur tablosu



Kepez Belediyesi'nin YKS kursları açıldığı ilk yıl 120 öğrenciye, ikinci yıl ise 203 öğrenciye üniversite kapılarını araladı. Türkiye'nin en gözde üniversitelerini tercih eden öğrenciler, tıp, hukuk, veterinerlik, mühendislik, mimarlık, öğretmenlik, ekonomi ve finans, işletme, dış ticaret, maliye, hemşirelik, ebelik gibi sağlık alanındaki diğer bölümlere girmeye hak kazandılar.



Ücretsiz YKS deneme sınavları



Kepez Belediyesi'nin YKS Kursları, yıl boyunca da öğrencilere ücretsiz deneme sınavları düzenliyor. Sınavlar, Temel Yeterlilik Testi(TYT) ve Alan Yeterlilik Testi(AYT) olmak üzere 2 oturumda gerçekleştiriliyor. Eğitime büyük katkılar sağlayan Kepez Belediyesi, 2019-2020 Eğitim ve Öğretim yılında da güçlü eğitim kadrosuyla yüzlerce öğrenciye üniversitelerin kapılarını aralamaya devam edecek. - ANTALYA

Kaynak: İHA