Kepez'in yaz spor okulları açılıyor
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Kepez'in yaz spor okulları açılıyor

Kepez'in yaz spor okulları açılıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kepez Belediyesi Yaz Spor Okulları, yaz tatilini spor yaparak, dolu dolu geçirmek isteyen çocuklar için kapılarını açıyor.

Kepez Belediyesi Yaz Spor Okulları, yaz tatilini spor yaparak, dolu dolu geçirmek isteyen çocuklar için kapılarını açıyor. Futbol, basketbol, voleybol, tekvando, güreş, yüzme, su topu, tenis, jimnastik ve okçuluk branşlarındaki kurs kayıtları için başvurular 5 Temmuz'da sona eriyor.

Pandemi nedeniyle yüz yüze eğitimin yanı sıra birçok sosyal, kültürel, sanatsal ve spor etkinliklerinden uzak kalan çocuklar için Kepez Belediyesi, Yaz Spor Okulları ile çocukların fiziksel, duygusal gelişimlerine katkı sunmayı ve keyifli bir tatil geçirmelerini hedefliyor. Kepez Belediyesi, her yıl yüzlerce çocuk ve gence 'Yaz Spor Okulları ve Kış Spor Okulları'yla hayal ettikleri sporu öğrenme ve geliştirme imkanı sunuyor. Kepez Belediyesi Yaz Spor Okulları, yaz tatilini spor yaparak, dolu dolu geçirmek isteyen çocuklar için kapılarını açıyor. Yaz spor okulları, bu yılda futbol, basketbol, voleybol, tekvando, güreş, yüzme, su topu, tenis, jimnastik ve okçuluk olmak üzere 10 branşta eğitim verecek. 5 Temmuz'da sona erecek kayıt işlemleri yüzme ve su topu branşı için Adnan Menderes Olimpik Yüzme Havuzu'nda, diğer tüm branşlar için Kepez Belediyesi Spor Komleksi'nde yapılıyor. 6-16 yaş çocuklara yönelik organize edilen yaz spor okulu kayıtları için kimlik fotokopisi ve kayıt sırasında doldurulacak olan kayıt formu isteniyor. Kepez Belediyesi, ilçe sınırları gözetmeksizin yazı spor yaparak geçirmek isteyen Antalya'nın tüm çocuklarını yaz spor okullarına davet ediyor. - ANTALYA

Kepez'in yaz spor okulları açılıyor
Kepez'in yaz spor okulları açılıyor
Kepez'in yaz spor okulları açılıyor
Kepez'in yaz spor okulları açılıyor
Kepez'in yaz spor okulları açılıyor
Kepez'in yaz spor okulları açılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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