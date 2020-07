Kepez'in üreten kadınlarına destek Kepez Belediyesi, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Ticaret İl Müdürlüğü ve kadın kooperatifleriyle işbirliği protokolü imzaladı.

Kepez Belediyesi, kadın emeğinin değerlendirileceği 'Kooperatifçilikte Kepez Modeli' ile kuruluşundan üretime, pazarlamadan satışa kadar her türlü aşamada kadın kooperatiflerinin yanında olacak.

Kepez Belediyesi, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Ticaret İl Müdürlüğü ve kadın kooperatifleriyle işbirliği protokolü imzaladı. Protokol törenine Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, Ticaret İl Müdürü Halil Özşahan, Kadın Kooperatifleri ve Kepez Kadın Koordinasyon Merkezi üyeleri katıldı. Meclis Salonunda düzenlenen protokol töreninde konuşan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, kadın kooperatiflerinin emeğin ekonomik değer kazanmasını sağlayan, emeğin ekonomiye katkıya dönüşmesini hedefleyen, çok özel girişimler ve girişimci ruha sahip kişilerin bir araya geldiği güç birliği olduğunu söyledi.

Kooperatifçilikte özel düzenleme

Kooperatifçiliğin aslında küçük imkanlara sahip kimselerin bir araya gelerek ekonomik bir güç haline gelebilme modeli olduğunu belirten Tütüncü, Türkiye'de son yıllarda kooperatifçiliğin öneminin her geçen gün daha da iyi anlaşıldığını dile getirdi. Kooperatifçilik modelinin gelişmesi ve yaygınlaşması için devletin son yıllarda çok nitelikli özel düzenlemeler yaptığını bildiren Tütüncü, "Girişimcilere bu yolla ciddi imkanlar sunuluyor. Yasal düzenlemelerle kooperatiflere yeni imkanlar sunan devletimize, hükümetimize cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı arz ediyorum. Kooperatifler, tüm kamu kurumlarımızın ve yerel yönetimlerin en önemli sosyal sorumluluklarından birisi haline gelmiştir. Her ferdi ile çalışan, üreten, ekonomiye katkı sağlamaya gayret eden bir Türkiye idealine kavuşmayı hedefleyen her sorumluluk sahibi idareci için sevindirici bir durumdur." dedi.

"Girişimci kadınların destek"

Bugün imzalanacak protokolle girişimci ruhlu kadınların önünü açacaklarını vurgulayan Başkan Tütüncü, "Kepez Belediyesi, kadın kooperatiflerine elinden gelen her türlü desteği bundan sonraki süreçte sağlayacak. Her şeyden evvel bilgilendirmeye dönük çalışmalarımız olacak. Bunlar bir anlamda eğitim çalışmaları olarak da nitelendirilebilir. Güçlerini birleştirmeyi arzu eden, nereden başlayacağını bilmeyen kadınlarımıza yol gösterici olacağız. Bir kooperatif nasıl kurulur, kooperatif ne işe yarar, bu kooperatif nasıl bir kooperatif olmalı, ortak sayısı kaç kişiden oluşmalı gibi her türlü sorunun cevabını kadınlarımıza eğitimlerle öğreteceğiz. Kadınlarımız bize; 'Biz kooperatif kurmak istiyoruz.' diyorlarsa, her süreçte belediyemiz o hanımefendilere yardımcı olma anlamında, onları yönlendirme anlamında, gerekirse hukuki mali konularda destek verme anlamında onların yanında olacak" diye konuştu.

"Gıda marketleri açacağız"

Kooperatiflerin kurulması aşamasının yanı sıra üretim aşamasında da kadınların yanında olacaklarını dile getiren Tütüncü, "Üretimin nasıl olacağı, pazarlamaya etkisi, öyle ya, memlekette bir gıda kodeksi diye bir durum var. Pazarlamadan satışa kadar kooperatiflerimizin yanında olacağız. Eğer hanımefendiler kendi ürünlerimizi kendimiz pazara sunmak istiyoruz derlerse, onlara yönelik çözümlerimiz var. Köy pazarımız, şimdi yanına Sosyete Pazarı diye bir pazar kurduk. Şimdi bunlara yeni süreçte benzerlerini de ilave edeceğiz. Üreten hanımefendilerin bu gıdalarını pazarlayan gıda marketleri açacağız. Bu marketleri belediyemiz uhdesinde açarak, hanımefendilerin ürünlerinden satın almalar yapıp, orada halkın istifadesine sunucağız. Hem bir yandan halkımıza doğal sağlıklı ürünler sunarken, diğer taraftan da o ürünlerin oluşmasında emeği olan kadınlarımıza ekonomik bir katkıyı sağlamış olacağız." dedi.

Yeni çarşı modeli

Türkiye'de YÖREX Fuarı gibi benzer fuarlar ya da festivaller yapıldığını da dile getiren Tütüncü, kurulmasına, üretimlerine, satışlarına destek olunan kadın kooperatiflerinin bu fuar ve festivallere katılımlarına Kepez Belediyesi olarak da destek olacaklarını söyledi. Yeni bir Çarşı modelini de Ağustos'un ayının içerisinde hizmete sunacaklarını da dile getiren Başkan Tütüncü, " Kepez Kent Meydanımızda, bu ikinci ele yönelik önemli bir çalışma ve bitco adını verdiğimiz bu çarşıda hanımefendilerin yer alacağı, onların şehre böyle farklı bir güzellik sunacakları bir çarşı olacak. Hem de Kepez'in tam da merkezinde. Ulaşım imkanının çok rahatlıkla sağlandığı bir ortamda, böyle bir pazar hem şehrimize, hem de hanımefendilere iyi gelecek" ifadelerini kullandı.

Tütüncü'nün projesi

Belediyelerin önemli bir tedarikçi olduğunu da vurgulayan Tütüncü, bu tedarikler konusunda kadın kooperatiflerine öncelik verileceğini de sözlerine ekledi. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü konuşmasını hem Antalyalılara, hem de kadın kooperatiflerine müjdeler vererek tamamladı. Kepez'de Kirişçiler'de 180 bin metrekare alanda Orman Çiftliği kuracaklarını belirten Başkan Tütüncü, "Antalya'ya muhteşem bir eser daha kazandırıyoruz. 180 dönüm alan üzerine yaşayan, üreten bir Orman Çiftliği yapıyoruz. Bu çiftlikteki amacımız tarımı daha geniş kitlelere sevdirmek. Atıl topraklarımızın tamamına emek verip işlemek ve onlardan ürün almak ama bunu da kolektif bir biçimde yapmak istiyoruz. Bu alanın 20 dönümlük kısmını Milli Eğitim Bakanlığımıza ayırdık. Tarımla ilgili bir meslek lisesi için. Ülkemizin tarımla ilgili ne kadar önemli adımlar atacağını orada en güzel biçimde hep birlikte göreceğiz. " dedi. Başkan Tütüncü, Orman Çiftliği'nde aromatik ve tıbbi bitkilerin yetiştirileceği bir bahçenin de kadın kooperatifine verileceğini müjdeledi. Tütüncü, bu Orman Çiftliği'nin 3. dönemin Mega Projesi olacağını da sözlerine ekledi. Konuşmaların ardından kadın kooperatiflerinin kalkınmasını sağlayacak, kadın kooperatiflerinin yoluna açacak işbirliği protokolü imzalandı.

Protokolün amacı

Kadınları üretime teşvik ederek, ekonomiye ve sosyal hayatın adli unsurları olmaları için destek verilmesi, kadın kooperatiflerinin kurulmasını teşvik ederek, tarımsal faaliyetleri destekleyecek, küçük üreticilerin örgütlenmesi ve güçlenmesini sağlayarak, kadınların ürettiği doğal ürün, aromatik ve tıbbi bitkiler ile glutensiz ürünlerin ekonomiye kazandırılması sağlanacak. - ANTALYA

