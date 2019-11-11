Kepez'in Tekvando takımı gururlandırdı

11.11.2019 12:39 | Son Güncelleme: 11.11.2019 12:44

10 Kasım Atatürk'ü Anma Spor Faaliyetleri kapsamında düzenlenen Tekvando müsabakalarında Kepez Belediyesi Spor Kulübü 3 derece kazandı.



Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 10 Kasım Atatürk'ü Anma Spor Programları kapsamında düzenlenen Tekvando müsabakalarında Kepez Belediyesi Spor Kulübü sporcuları derece üstüne derece yaptı. Antalya Döşemealti Erünal Sosyal Bilimler Lisesi Kapalı Spor Salonunda düzenlenen müsabakaların ilk gününde Kepez Belediyespor Kulübü sporcusu 49 Kiloda Muhammed Arda ÇAY ikincilik elde etti. Müsabakaların ikinci gününde ise 59 Kg Sude Çelik 2'nci, 53 Kg Kubat Derviş Seçer 3'ncü oldu. Sude Çelik, yarı finali geçti ancak, altın vuruşunda sakatlandı. Yapılan müsabakaların sonunda bir başarı belgesi de Tekvando Antrenörü Derya Uyankaya'ya takdim edildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA