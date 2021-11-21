Kepez'in sultanları evinde galip

BODRUM, MUĞLA (İHA) - Kepez Belediyesi Voleybol Takımı, sahasında ağırladığı Bodrum Doğuş'a set vermedi.

Sezona ikinci ligde devam eden Kepez Belediyesi Voleybol Takımı, sahasında ağırladığı Bodrum Doğuş'a set vermeden 3 puanı hanesine yazdırdı. Turgut Özal Spor Salonu'ndaki sahasında, çoğunluğu altyapı voleybolcularından oluşan seyirci desteği alan Kepez Belediyesi, setleri 25-16, 25-22 ve 25-16 skorlarla kazandı.

Sahada mücadele eden A Takımındaki ablalarına aralıksız tezahürat eden altyapı sporcuları, skorda etkili oldu. Ligin 6'ıncı haftası sonunda 2 mağlubiyet ve 4 galibiyet ile 12 puana yükselen Kepez'in sultanları, 28 Kasım'da Antalya Megaspor maçıyla ilk derbi heyecanı yaşayacak. Bu karşılaşma Antalya Spor Salonu'nda saat 15.00'de yapılacak. - ANTALYA