KEPEZ'İN PARK BAHÇELER DEPOSUNDA YANGIN

Kepez Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü'ne ait deponun bulunduğu arazide yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, sabah saatlerinde yağmurun da etkisiyle söndü.

Yangın, dün saat 23.50'de Park Bahçeler Müdürlüğü deposunun da bulunduğu Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki arazide çıktı. İlçe merkezinde budanan ağaç dalları ve çalı parçalarının biriktirildiği açık arazide başlayan yangın, kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, Park Bahçeler ve Fen işlerinden sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Sebahat Adanır'a bilgi verildi. Başkan Yardımcısı Adanır, depoya destek için arazöz, kepçe ve ekip gönderdi.

Deponun açık arazizindeki yangın, can ve mal kaybı yaşanmadan sabah saatlerinde yağmurun da etkisiyle söndü. Kepez Belediyesi ekipleri, yangının nasıl çıktığını araştırıyor.