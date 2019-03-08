Kepez'in Özel Öğrencilerine Şenlik Düzenlendi

Kepez Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda, 'Kepez'in Özelleri Spor Şenliği Eşofman Dağıtım Töreni' düzenlendi.

Kepez Belediyesi, 'Kepez'in Özelleri Spor Şenliği Eşofman Dağıtım Töreni' düzenledi. Törene; Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Yüksel Dorul, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Özbal, Kepez Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Ahmet Ünlüoğlu, özel çocuklar ve aileleri katıldı.

Kepez Özel Eğitim Uygulama Okulu bahçesinde gerçekleştirilen 'Kepez'in Özelleri Spor Şenliği Eşofman Dağıtım Töreni'nde öğrenciler gönüllerince eğlenme imkanı buldular. Törene katılarak öğrencilerin mutluluğuna ortak olan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Kepez'in bütün çocuklarının kendi çocukları kadar kıymetli olduğunu söyledi.

"Çocuklarımız çok değerli"

Öğrencilere başarılar dileyen Tütüncü, "Bütün kardeşlerimize ve öğrencilerimize başarılar diliyorum. Her zaman okulumuzun yanında, çocuklarımızın yanı başında olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Hepinize güzel yarınlar diliyorum" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA