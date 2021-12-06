Kepez'in kızları galip döndü - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kepez'in kızları galip döndü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Kepez'in kızları galip döndü

Kepez Belediyesi Spor Kulübü kadın basketbol takımı, ISKUDER maçını 70-27 gibi ezici bir üstünlükle kazandı.

ISPARTA (İHA) - Kepez Belediyesi Spor Kulübü kadın Basketbol takımı, ISKUDER maçını 70-27 gibi ezici bir üstünlükle kazandı.

Kadın Basketbol Bölgesel Ligi'nde (KBBL) ikinci maçını deplasmanda Isparta temsilcisi ISKUDER ile yapan Kepez Belediye, 70-27 gibi ezici bir üstünlükle karşılaşmayı tamamladı. C grubunda mücadele veren Kepez'in 12 dev kızı, bu maç sonunda averajını 40 sayıya çıkarttı. İlk 2 maçını deplasmanda yapan Kepezliler, 12 Aralık'ta İzmir Büyükşehir Belediyesi maçını kendi salonu olan Turgut Özal Spor Salonu'nda gerçekleştirecek. Her sezon lig yükseltme finallerine kalan güçlü rakibiyle yapacakları maçı bekleyen takım, grup birinciliğini hedefliyor. - ANTALYA

Kepez'in kızları galip döndü

Kepez'in kızları galip döndü

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title