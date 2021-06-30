Kepez'in istihdam buluşmaları iş kapılarını aralıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kepez'in istihdam buluşmaları iş kapılarını aralıyor

Kepez'in istihdam buluşmaları iş kapılarını aralıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Kepez Belediyesi'nin Kariyer İş Geliştirme Merkezi, iş arayan 116 kişiyi Antalya Havalimanı bünyesinde hizmet veren Çelebi Şirketi ile buluşturdu.

Kepez Belediyesi'nin Kariyer İş Geliştirme Merkezi, iş arayan 116 kişiyi Antalya Havalimanı bünyesinde hizmet veren Çelebi Şirketi ile buluşturdu.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün 2019 yerel seçimlerinde vaat ettiği 123 projeden biri olan 'Kepez Kariyer İş Geliştirme Merkezi', yüzlerce kişiye iş kapılarını aralamaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde turizm sektöründe hizmet veren Kundu ve Belek Otellerinin işverenlerini iş arayanlarla bir araya getiren Kepez Kariyer İş Geliştirme Merkezi, 116 kişiyi de Antalya Havalimanı bünyesinde hizmet veren Çelebi Şirketi ile buluşturdu. Çelebi Şirketi yetkilileri tarafından sağlanan görüşme sonucu 50 kişi havalimanında iş başı yapacak.

Görüşmeler prestijli ve konforlu bir ortamda

Mimar Sinan Kongre Merkezi'ndeki istihdam buluşmaları maske, mesafe ve hijyen kuralları dikkate alınarak gerçekleştiriliyor. Merkez, aracılığıyla davet edilenler, iş görüşmelerini prestijli ve konforlu bir ortamda yapma imkanı buluyor. Kepez Belediyesi'nin istihdam hizmetlerinden yararlanmak isteyenlerin öncelikle Kepez Kariyer İş Geliştirme Merkezi'ne müracaat etmeleri gerekiyor. Kepez Belediyesi'nin Kariyer İş Geliştirme Merkezi, önümüzdeki günlerde de iş arayanlarla işverenleri buluşturmaya devam edecek. - ANTALYA

Kepez'in istihdam buluşmaları iş kapılarını aralıyor
Kepez'in istihdam buluşmaları iş kapılarını aralıyor
Kepez'in istihdam buluşmaları iş kapılarını aralıyor
Kepez'in istihdam buluşmaları iş kapılarını aralıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

'Kalp gözümüz açık' diyerek kandırdıkları 75 yaşındaki eczacıyı 800 bin lira dolandırdılar
"Kalp gözümüz açık" diyerek kandırdıkları 75 yaşındaki eczacıyı 800 bin lira dolandırdılar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Muharrem İnce Fahrettin Koca Mehmet Özhaseki Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel İbrahim Selim Kerem Kamışlı Burak Özçivit
Spor Mesut Özil Burak Elmas Şenol Güneş Burak Yılmaz Emre Kocadağ
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kepez'in istihdam buluşmaları iş kapılarını aralıyor - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.6.2021 14:24:44. #1.14#

title