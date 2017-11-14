Kepez'in Hizmet Semineri Gaziantep'te Yapıldı
Kepez Belediyesi’nin “Hizmet İçi Eğitim Semineri” Gaziantep’te gerçekleştirildi.
Kepez Belediyesi'nin "Hizmet İçi Eğitim Semineri" Gaziantep'te gerçekleştirildi.
Kepez Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından "Hizmet İçi Eğitim Semineri" düzenlendi. 10-12 Kasım tarihlerinde Gaziantep'te düzenlenen seminere Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, başkan yardımcıları ve birim müdürleri katıldı. Vatandaşlarla iç içe hizmet veren başkan yardımcıları ve birim müdürlerine Protokol ve Nezaket Kuralları, Kurumsal Temsil, İletişim Becerileri ve Beden Dili konularında iki gün boyunca eğitimler verildi.
Tarih ve Kültürel zenginlikleri gezildi
Kepez Belediye Başkanı Tütüncü, başkan yardımcıları ve birim müdürleri eğitimden arta kalan zamanlarında eşleri ve çocukları ile beraber Gaziantep'in tarihi ve kültürel zenginliklerini ziyaret ettiler. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, eşi Ayşe ve kızı Zeynep ile birlikte Dünyanın en önemli müzelerinden biri olan Zeugma Mozaik Müzesi, 6000 yıllık tarihi geçmişe sahip Antep Kalesi, Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın üçüncü, dünyanın ise dördüncü büyük "Doğal Hayvanat Bahçesi"ni de ziyaret etti.
Tütüncü'den Şahin'e teşekkür
Kepez Belediye Başkanı Tütüncü'yü, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin mutfak kültürünü geleceğe taşımak amacıyla açılan Mutfak Sanatları Merkezi'nde, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ağırladı. Gaziantep'in unutulmaz lezzetlerinin sunulduğu akşam yemeğine katılan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Başkan Tütüncü ile belediye hizmetleri hakkında istişarede bulundular. Başkan Tütüncü, Mutfak Sanatları Merkezi'nde, kendini ve ekibini ağırlayan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e davetlerinden dolayı teşekkür etti.
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, hizmet içi seminerlerin personelin moral ve motivasyonunu arttırdığını vurguladı. - ANTALYA