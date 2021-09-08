Kepez'in genç sultanlarının hedefi A takım
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Kepez'in genç sultanlarının hedefi A takım

Kepez'in genç sultanlarının hedefi A takım
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kepez Belediyesi Spor Kulübü Voleybol Genç Yıldız B Takımı, antrenmanlarını yaparken ligin başlaması heyecanı yaşıyor.

Kepez Belediyesi Spor Kulübü Voleybol Genç Yıldız B Takımı, antrenmanlarını yaparken ligin başlaması heyecanı yaşıyor.

Filenin Sultanlarının Avrupa 3'üncü olmasıyla daha da motive olan Kepez Belediyesi Spor Kulübü Voleybol Genç Yıldız B Takımı, antrenmanlarını yaparken ligin başlaması heyecanı yaşıyor. Turgut Özal Spor Salonu'nda Voleybol Antrenörü Emrah Soysal'ın gözetiminde çalışan çocuklar, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Voleybol Federasyonu ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün belirleyeceği tarihe göre Antalya Genç Yıldız Ligi'ndeki maçlara hazırlanıyor.

"Hayalleri A takımına girmek"

Sporcuları 2005 ve 2006 doğumlu çocuklardan oluşan takım, kendi kategorisinde Antalya'nın en genç takımları arasında başı çekiyor. Öncelikle Antalya Kupası'nı kazanma hedefinde olan Kepezli voleybolcular, 2'nci ligde oynayan kulübün A Takımı kadrosunda yer almayı amaçlıyor. Tam teşekküllü salonda lige hazırlandıklarını belirten Soysal, ebeveynlerin çocuklarını spor yapmaya yönlendirmesini istedi. - ANTALYA

Kepez'in genç sultanlarının hedefi A takım
Kepez'in genç sultanlarının hedefi A takım
Kepez'in genç sultanlarının hedefi A takım

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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