Kepez'in dört bir yanına sevgi atölyesi

05.12.2019 11:08 | Son Güncelleme: 05.12.2019 11:13

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, ilkini Zafer Mahallesi'nde açtıkları ve özel çocuklara el sanatları eğitiminin verildiği sevgi atölyesini, Kepez'in dört bir yanına yayacaklarının müjdesini verdi.



Başkan Hakan Tütüncü, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Zafer Mahallesi'nde açtıkları sevgi atölyesini ziyaret etti. Engelli Eğitim Kültür Sağlık Vakfı Antalya Şubesi işbirliğiyle açılan ve özel çocukların, seramik ve el sanatları eğitimi aldığı sevgi atölyesi ziyaretinde Başkan Tütüncü'yü, çocuklardan oluşan mehteran takımı karşıladı. Ziyarette, özel çocuklardan oluşan mehteran takımı mini bir konser de verdi.



İlk sevgi evi atölyesi Dokuma'ya



Tütüncü, konserin ardından sevgi atölyesine giderek, özel çocukların seramik çalışmalarını bir süre izledi. Konuşmasında, özel çocukların ve engelli bireylerin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutlayan Tütüncü, şimdi sevgi atölyesi olan binayı, muhtarlık ofisi olarak inşa ettiklerini hatırlattı.



Tütüncü, Zafer Mahalle Muhtarı Bahar Keskin'in, binanın eğitim amaçlı kullanılmasını talep ettiğini belirterek,"Bu talep üzerine muhtarlık ofisi binasını, özel çocuklarımız için sevgi atölyesine dönüştürdük." dedi.



"Engelleri sevgiyle kaldırıyoruz"



Bölgedeki özel çocukların, sevgi evi atölyesinde seramik yapımını ve değişik el sanatlarını öğrendiğini aktaran Başkan Hakan Tütüncü, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Özel çocuklarımıza, sevgi atölyesinde güzel bir ortamı yaşatıyoruz. Sevgileri büyütmek, mutlulukları artırmak ve gülen yüzleri daha da neşeli kılmak için var gücümüzle çalışıyoruz, Bizim için Dünya Engelliler Günü sadece 3 Aralık değildir. Bizim için 365 günün 365 günü sevgili özel çocuklarımızla ilgilendiğimiz, engelleri sevgiyle kaldırdığımız bir dönemdir."



"Engel tanımayan sevgimizle özel çocuklar mutlu olacak"



Sevgi atölyesinin Zafer Mahallesi'nde doğduğuna değinen Tütüncü, "Bu sevgi atölyeleri, şimdi Kepez'in dört bir tarafına yayılacak. Sevgi evlerinde engel tanımayan sevgimizle özel çocuklarımız mutlu olacaklar. Bir kimsenin Allah razı olsun duasını almaktan daha büyük bir mutluluğun olmadığını bilerek çalışmaya devam edeceğiz." diyerek konuşmasını tamamladı. Başkan Tütüncü, yakından ilgilendiği özel çocuklarla ve aileleriyle bol bol anı fotoğrafı da çekildi.



Ziyarete AK Parti Antalya İl Kadın Kolları Başkanı Tülay Beşkonak Özçay, Türkiye Beyazay Derneği Antalya Şubesi ile Engelli Eğitim Kültür Sağlık Vakfı Antalya Şubesi temsilcileri ve Kepez Kadın Koordinasyon Merkezi üyeleri de eşlik etti. - ANTALYA

Kaynak: İHA