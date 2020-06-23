Kepez Engelli Koordinasyon Merkezi 937 engelli bireye ulaştı Kepez Belediyesi'nin engelli bireylerin yaşamlarını engelsiz hale getirmek, toplumsal, sosyal ve kültürel yaşamda daha çok yer alabilmelerini sağlayabilmek amacıyla kurduğu 'Engelli Koordinasyon Merkezi', bugüne kadar 937 engelli bireyin yaşamına dokundu.

Kepez Belediyesi'nin engelli bireylerin yaşamlarını engelsiz hale getirmek, toplumsal, sosyal ve kültürel yaşamda daha çok yer alabilmelerini sağlayabilmek amacıyla kurduğu 'Engelli Koordinasyon Merkezi', bugüne kadar 937 engelli bireyin yaşamına dokundu.

Kepez Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi, her yıl yüzlerce engelli bireyin gören gözü, işiten kulağı ve tutan eli oluyor. Engellilere yönelik yapılan çalışmaları aynı çatı altında toplamak için 2018 yılında Engelli Koordinasyon Merkezi'ni kuran Kepez Belediyesi, tekerlekli sandalyeden yatağa, hasta bezinden işitme cihazına, kullanılan malzemelerin aküsünden jeneratörüne, sağlık malzemelerine kadar birçok hizmeti engelli bireylere ücretsiz sunuyor. Kepez Belediyesi'nin Engelli Koordinasyon Merkezi, 147 engelli bireye manuel tekerlekli sandalye, 367 kişiye hasta bezi, 35 kişiye motorlu hasta yatağı, 58 kişiye havalı yatak, 86 kişiye işitme cihazı, 6 kişiye akülü tekerlekli sandalye yardımı, 27 kişiye de sosyal ve ekonomik destek sağlanmasına aracılık ederek, engelli bireylerin yaşamlarını kolaylaştırdı.

Sosyal ve eğitsel etkinlikler

Engelli Koordinasyon Merkezi, bu hizmetlerinin yanı sıra engelli bireylere akü değişimi, jeneratör, ayakta durma sehpası, sağlık malzemesi gibi hizmetleri de engelli bireylere sundu. Kepez Belediyesi'nin engelli bireylerin yaşamlarını engelsiz hale getirmek, toplumsal, sosyal ve kültürel yaşamda daha çok yer alabilmelerini sağlayabilmek amacıyla kurduğu 'Engelli Koordinasyon Merkezi', bugüne kadar 937 engelli bireyin yaşamına dokundu. Engellilerin yaşamlarını kolaylaştırırken bir yandan da onlara sosyalleşe bilecekleri ortamları da sunan Kepez Belediyesi, özel bireyler için sosyal ve eğitsel etkinliklerde düzenliyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA