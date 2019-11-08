Kepez'e yeni spor sahası

Kepez'e yeni spor sahası

Kepez Belediyesinin Gaziler Mahallesi'ne kazandırdığı semt spor sahası törenle hizmete açıldı.

08.11.2019 11:56 | Son Güncelleme: 08.11.2019 11:56
Kepez'e yeni spor sahası

Belediyesinin Gaziler Mahallesi'ne kazandırdığı semt spor sahası törenle hizmete açıldı.


Kepez Belediye Başkanı , Gaziler Semt Sahası'nın açılışında, gençlere, çocuklara yaşam alanı olacak, güzel bir spor tesisinin açılışını yaptıklarını belirtti.

Tütüncü, "Bizi heyecanlandıran en önemli şey ise hemen yanı başımızda bulunan Gaziler aile yaşam merkezimiz." dedi.


Konuşmanın ardından sahanın açılışı gerçekleştirildi.

Kaynak: AA
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