Kepez'e yeni spor sahası

08.11.2019 11:56 | Son Güncelleme: 08.11.2019 11:56

Kepez Belediyesinin Gaziler Mahallesi'ne kazandırdığı semt spor sahası törenle hizmete açıldı.



Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Gaziler Semt Spor Sahası'nın açılışında, gençlere, çocuklara yaşam alanı olacak, güzel bir spor tesisinin açılışını yaptıklarını belirtti.

Tütüncü, "Bizi heyecanlandıran en önemli şey ise hemen yanı başımızda bulunan Gaziler aile yaşam merkezimiz." dedi.



Konuşmanın ardından sahanın açılışı gerçekleştirildi.

Kaynak: AA