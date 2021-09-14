Kepez'e yeni okullar kazandırılacak

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, ilçeye sınıf mevcutlarının yüksek olduğu bölgeler başta olmak üzere yeni Okullar kazandırılacağını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Tütüncü, Cengiz Topel İlkokulu'nda düzenlenen İlköğretim Haftası programına katıldı.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı'nın ilk ders zilini çaldığı programın ardından açıklamalarda bulunan Tütüncü, ilçede eğitim ve öğretime katkı sağlayacak çalışmalara önem verdiklerini belirtti.

Yeni eğitim öğretim yılını kutlayan Tütüncü, şunları kaydetti:

"Hem eğitime yeni okullar kazandırmak, hem de mevcut okul alanlarının yenilenmesi, çocuklarımıza daha güzel ortamlar sağlanması, öğrencilerimizin başarısını artıran çalışmaların yapılması noktasında önemli adımlar atıyoruz. Kepez Belediyesi olarak yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize desteğimizi sürdüreceğiz. Özellikle sınıf mevcutlarının yüksek olduğu bölgeler başta olmak üzere, mahallelerimize yeni okullar gelecek. Bununda müjdesini yeni eğitim öğretim yılının başında vermek istiyorum."

Kepez Belediyesinden yeşillendirme çalışmaları

Kepez Belediyesi ilçede başlattığı yeşil seferberliği kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, Kütükçü Mahallesi'ndeki Ümmü Limon Anaokulu bahçesi peyzaj çalışmalarıyla yeşillendirildi.

Ekipler, ağaç ve çiçek dikiminin ardından, oyun alanlarında da çimlendirme çalışması gerçekleştirdi.