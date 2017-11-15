Kepez'e Tren Geliyor

Devlet Demir Yolları'ndan (TCDD) alınan ve içerisinde çocuklar için kütüphane ile eğitim atölyesinin olacağı tren vagonu, Dokuma Park'ta sergilenecek.



Kepez Belediyesi, yüksek hızlı tren hattının geleceği Antalya'yı, trenle buluşturuyor. İstanbul İstiklal Caddesi'nin simgesi haline gelen nostaljik tramvay vagonunun bir örneğinin sergilendiği eski Dokuma Fabrikası yerleşkesine, şimdi de TCDD'ye ait ve hizmet ömrünü tamamlayan bir trenin yolcu vagonu getiriliyor.



Müzeler kampüsü Dokuma'ya tren



Kepez Belediyesi, müzeler kampüsü haline getireceği ve Anadolu Oyuncak Müzesi'ni hizmete açtığı Dokuma Park'ta sergilenmesi ve çocuklara tanıtılması amacıyla TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü'nden bir tren vagonu talebinde bulundu.



TCDD Taşımacılık A.Ş. de 2010'da revize edilerek onarılan ve ıskat edilen (işletmeden kaldırılan) bir trenin 23 metre uzunluğundaki yolcu vagonunu Kepez Belediyesi'ne tahsis etti.



Tren çocukların



Antalyalı çocuklara kütüphane ve eğitim atölyesi olarak hizmet verecek olan vagon, dış kısmının revizyonunun yapılması için Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde trenlere yönelik bakım ve onarım hizmeti yapan bir işletmeye getirildi. Bakımı yapıldıktan sonra vagon, özel bir tır ile Antalya'ya getirilerek, Dokuma Park'ta, ahşap traversten yapılacak olan rayların üzerine yerleştirilecek.



Tütüncü, tren için Dinar'da



Başkan Hakan Tütüncü, Dinar ilçesinde bulunan vagonda incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı. Açıklamasında bir yeniliği, yeni bir projeyi daha hayata geçirmenin arifesinde olduklarını belirten Tütüncü, "Güzel bir tren vagonu aldık. Almış olduğumuz bu vagonu, Dokuma Park'ta çocuklarımızın hizmetine sunacağız" dedi.



"Çocuklar treni tanısınlar istedik"



Tütüncü, "Çocuklarımız, vagonda hem kitap okuyacak hem de farkı alanlarda çalışmalar yapabilecekler. Neden tren? Çünkü Antalya'da tren yok. Çocuklar Antalya'da trenin nasıl bir şey olduğunu bilmiyorlar. Dolayısıyla çocuklarımızı trenle ilgili hem fikir sahibi yapacağız, hem de onlara bir vagonun içerisinde sosyal ünitelerle buluşturacağız."



x Hızlı trene hazırlık



Trenin, Dokuma Park'ı renklendiren bir unsur olacağına işaret eden Başkan Hakan Tütüncü, "Antalyalı çocuklarımız için Antalya'ya tren getiriyoruz. Yakın bir zamanda Ak Parti İktidarımız tarafından yüksek hızlı tren Antalya'mıza getirilecek. Hızlı tren gelmesiyle ulaşımda farklı kültürü yaşayacağız. Şimdiden hızlı treni kullanacak olan çocuklarımızın bilinçaltına trenin nasıl bir araç olduğuyla ilgili bir gönderme yapmış olacağız. Trenimizin, içerisinde yapacağımız sosyal çalışmaların Antalya eğitimine ve çocuklarımıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi. Tütüncü, Dinar Garı'nı ve tren müzesini de gezdi.



İnceleme gezisine Başkan Yardımcısı Ramazan Alanay da eşlik etti. - ANTALYA