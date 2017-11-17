Kepez'e 'Kent Meydanı'

Kepez Belediyesi, 52 bin metrekarelik Kepez Kent Meydanı'nı ilçeye kazandırıyor.



Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün, 2014 yerel seçimlerinde vaat ettiği 70 proje arasında yer alan 'Kent Meydanı' projesinin temelleri atılıyor. Kepez'in kent estetiğine ciddi bir katkı sağlayacak olan proje, coğrafi olarak ilçenin merkezi bir noktası olan Seyhan Caddesi'nde inşa edilecek. Tütüncü'nün 'hayalim' dediği proje, Yeşilırmak Caddesi ile Ceyhan Caddesi arasında, ilk ve orta öğretim kurumları, Turgut Özal Spor Salonu, Hasan Doğan Stadı, belediye spor kulübü tesisleri, kapalı semt pazarı ile yapımında sona gelinen Çelebi Sultan Mehmed Camii'nin bulunduğu 1 kilometrelik alanı kapsıyor.



Kepez kent meydanı temeli atılıyor



Kepez Kent Meydanı, siyasi partilerin mitinglerine ev sahipliği yapan Seyhan Caddesi'nde, Turgut Özal Spor Salonu'nun her iki yanında yıllarca atıl halde bulunan ve bu dönem mülkiyet sorunları çözülen 52 bin metrekarelik araziye inşa edilecek. İhale bedeli 9 milyon 139 bin TL olan meydanın, resmi temel atma töreni 20 Kasım Pazartesi günü saat 11.00'de gerçekleştirilecek.



Demokrasi müzesi binası inşa edilecek



Kepez'e ciddi bir değer kazandıracak olan Kepez Kent Meydanı'nda çok amaçlı etkinlik alanı, rekreasyon, spor ve toplanma alanları, tören alanı, anıt alanı, ticari birimler, kamusal alanlar, 200 metrekare model araç oyun alanı, bin 250 metrekare kaykay oyun alanı, küçük fıskiyelerden oluşan kuru havuz yer alıyor. 10 bin metrekare çok amaçlı etkinlik alanı, konserler, söyleşiler, sergiler, mitingler gibi işlemlerin gerçekleşmesine olanak sağlayacak şekilde tasarlandı. Kent meydanında yoğun olarak dört mevsim yaşayabilen endemik bitkilerin yer aldığı peyzaj alanları da oluşturulacak. Proje içerisindeki Hasan Doğan Stadı da yeniden inşa edilerek, butik bir stat haline getirilecek. Proje kapsamındaki Turgut Özal Spor Salonu ve belediye spor tesislerinin çevre düzenlemesi de yapılacak. Meydanda, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışından başlayarak günümüze kadar Türkiye'nin demokrasi serüvenini anlatan bir demokrasi müzesi binası da inşa edilecek. - ANTALYA