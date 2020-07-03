Kepez'e hizmet edenlerin isimleri caddelerde yaşayacak
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kepez'e hizmet edenlerin isimleri caddelerde yaşayacak

Kepez Belediye Meclisi, yaptıkları hizmetlerin unutulmaması için eski Adalet Partisi Antalya Milletvekilleri Galip Kaya, Hasan Fehmi Boztepe, Cumhuriyet Senatosu Antalya Senatörü Mehmet Pırıltı ile Şehit Piyade Uzman Onbaşı Turgut Burkay Korkmaz'ın isimlerini caddelere verdi.

Kepez'e hizmet edenlerin isimleri caddelerde yaşayacak
03.07.2020 15:48 | Son Güncelleme: 03.07.2020 15:53

Kepez Belediye Meclisi, yaptıkları hizmetlerin unutulmaması için eski Adalet Partisi Antalya Milletvekilleri Galip Kaya, Hasan Fehmi Boztepe, Cumhuriyet Senatosu Antalya Senatörü Mehmet Pırıltı ile Şehit Piyade Uzman Onbaşı Turgut Burkay Korkmaz'ın isimlerini caddelere verdi.

Daha öncede de yaptığı tesislerine, bulvarlarına, caddelerine ve yeşil alanlarına birçok önemli şahsiyetin ve şehitlerin isimlerini veren Kepez Belediyesi, Antalya'ya hizmet etmiş siyasetçilerin ve şehitlerin hatıralarını, isimlerini kalıcı eserlere vererek yaşatmaya devam ediyor.

Kepez Belediye Meclisi, Temmuz ayı olağan toplantısında yakın tarihte vefat eden Antalya siyasetinin önemli isimlerine ve şehitlerine karşı vefa görevini bir kez daha yerine getirdi.

AK Parti ve MHP grubu, yakın geçmişte hayatını kaybeden Antalya Milletvekillerinin, terörle mücadele şehit olan güvenlik görevlilerinin isimlerinin caddelere verilmesi amacıyla Meclise önerge verdi. CHP ve İYİ Parti gruplarının da destek verdiği önergeler, tüm meclis üyelerinin kabul oyuyla meclis gündemine alındı.

Antalya milletvekillerinin isimleri Kepez'in caddelerinde

Beşkonaklılar Mahallesi'ndeki 4416 Sokak'a, Adalet Partisi (AP)'nden 12. ve 13'ncü dönemlerde Antalya Milletvekilliği yapan Manavgat doğumlu Dr. Hasan Fehmi Boztepe'nin ismi verildi. Adalet Partisi'nden 1977-1980 yılları arasında 16. dönem milletvekili olarak görev yapan Korkuteli doğumlu Galip Kaya'nın ismi ise Kültür Mahallesi'nde yaşatılacak. Mahalledeki 3816 Sokak'ın ismi, Galip Kaya Caddesi oldu.

Cumhuriyet Senatosu Antalya Üyeliği (7 Haziran 1964 – 14 Ekim 1973) yapan Mehmet Pırıltı'nın ismi, Fabrikalar Mahallesi'nde geleceğe taşınacak. Mahalledeki 3049 Sokak, Mehmet Pırıltı Caddesi ismini aldı. Başkan Hakan Tütüncü de, "TBMM'de Antalya'mızı temsil etmiş milletvekillerimiz Dr. Hasan Fehmi Boztepe ve Av Galip Kaya ile Cumhuriyet Senatosu Antalya Senatörü Av Mehmet Pırıltı yakın geçmişte aramızdan ayrıldılar. Mekanları cennet olsun. Hatıralarına hürmeten bugün Kepez'in 3 caddesine isimlerini verdik." açıklamasını yaptı.

Şehidin ismi Masa Dağı'nda yaşayacak

Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan Antalyalı Piyade Uzman Onbaşı Turgut Burkay Korkmaz'ın aziz hatırası Antalya manzarasına hakim Masa Dağı eteklerinde yaşayacak.

Esentepe ile Göçerler mahalleleri arasında kalan 5435 Sokak'a, Şehit Turgut Burkay Korkmaz Caddesi ismi verildi. Şehidin ismini, Kepez'in büyük caddelerinden birine verdiklerini belirten Başkan Tütüncü, "28 Şubat 2020 günü şehit düşen hemşehrimiz Merhum Turgut Burkay Korkmaz kardeşimizin adı, artık Kepez'de yaşayacak. Belediye Meclis toplantımızda onun ismini Esentepe Mahallemizdeki büyük bir caddeye verdik. Meclis Üyelerimize çok teşekkürler." ifadesini kullandı."

Kepez Belediye Meclisi'nde, isim önergeleri, oy birliği ile kabul edildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Maskesiz görüntülenen 71 yaşındaki Kadir İnanır: Linç edildim Haber
Maskesiz görüntülenen 71 yaşındaki Kadir İnanır: Linç edildim
Burcu Biricik yıllar önce yaşadığı taciz anını anlattı: Bağırabildiğim için kurtuldum Haber
Burcu Biricik yıllar önce yaşadığı taciz anını anlattı: Bağırabildiğim için kurtuldum
Son dakika: Sakarya'daki patlamada 4 vatandaşımız öldü, 97 vatandaşımız yaralandı Haber
Son dakika: Sakarya'daki patlamada 4 vatandaşımız öldü, 97 vatandaşımız yaralandı
Deprem korkusu yaşatan yılanlar bir gölde daha görüldü Haber
Deprem korkusu yaşatan yılanlar bir gölde daha görüldü
Eşi tarafından boğularak öldürülmek istenen kadını polis kurtardı Haber
Eşi tarafından boğularak öldürülmek istenen kadını polis kurtardı
KARDEMİR Genel Müdürü Hüseyin Soykan görevinden ayrıldı Haber
KARDEMİR Genel Müdürü Hüseyin Soykan görevinden ayrıldı
Meral Akşener, Cumhurbaşkanı'nın masasındaki erken seçim tarihini paylaştı
Meral Akşener, Cumhurbaşkanı'nın masasındaki erken seçim tarihini paylaştı
Milyonların beklediği gün geldi! İşte mesleğe göre temmuzda alınacak zamlı maaşlar
Milyonların beklediği gün geldi! İşte mesleğe göre temmuzda alınacak zamlı maaşlar
Koronavirüsü yenen Singapur'da deng humması başladı, 14 bin kişi enfekte oldu
Koronavirüsü yenen Singapur'da deng humması başladı, 14 bin kişi enfekte oldu
Kızını korumak isteyen uzman jandarma öldüresiye darbedildi
Kızını korumak isteyen uzman jandarma öldüresiye darbedildi
Şeyma Subaşı yeni yaşını kırmızı mini elbiseli pozlarıyla kutladı! Takipçileri beğeni yağdırıyor
Şeyma Subaşı yeni yaşını kırmızı mini elbiseli pozlarıyla kutladı! Takipçileri beğeni yağdırıyor
Son dakika: Levent'te inşa edilen caminin adı Barbaros Hayrettin Paşa Camii olacak
Son dakika: Levent'te inşa edilen caminin adı Barbaros Hayrettin Paşa Camii olacak
Dünyanın en zengin insanı, Amazon'un patronu Bezos'un serveti rekor kırdı: 172 milyar dolar
Dünyanın en zengin insanı, Amazon'un patronu Bezos'un serveti rekor kırdı: 172 milyar dolar
Afyonkarahisar'da kurulan fabrikayla 30 ülkeye maden suyu ihracatı yapılıyor
Afyonkarahisar'da kurulan fabrikayla 30 ülkeye maden suyu ihracatı yapılıyor
Kaç lira artış olacak? İşte memur ve emeklinin temmuzda alacağı zamlı maaşlar
Kaç lira artış olacak? İşte memur ve emeklinin temmuzda alacağı zamlı maaşlar
Eski Galatasaraylı Milan Baros, 38 yaşında futbolu bıraktı
Eski Galatasaraylı Milan Baros, 38 yaşında futbolu bıraktı
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs vakalarının bölgelere göre dağılımını paylaştı
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs vakalarının bölgelere göre dağılımını paylaştı
Koronavirüste ilk kez rastlanan vaka! 62 yaşındaki hastada 4 saati aşan ereksiyon görüldü
Koronavirüste ilk kez rastlanan vaka! 62 yaşındaki hastada 4 saati aşan ereksiyon görüldü
Uçakta koronavirüs belirtileri gösteren yolcu, hastaneye götürülerek karantinaya alındı
Uçakta koronavirüs belirtileri gösteren yolcu, hastaneye götürülerek karantinaya alındı
Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla barıştı! Denizde öpüşürken fena yakalandılar
Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla barıştı! Denizde öpüşürken fena yakalandılar
Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in gözlerden uzak büyüttüğü bebekleri ilk kez görüntülendi
Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in gözlerden uzak büyüttüğü bebekleri ilk kez görüntülendi
Kayserili besiciler 4 bin lira maaşla çalışacak çoban bulamıyor
Kayserili besiciler 4 bin lira maaşla çalışacak çoban bulamıyor
Teröristlerin gizlediği bomba yapımında kullanılan 3 ton gübreyi jandarma buldu
Teröristlerin gizlediği bomba yapımında kullanılan 3 ton gübreyi jandarma buldu
Cem Yılmaz'dan sevgilisine şiddet uyguladığı söylenen Ozan Güven paylaşımı: Linç kazanı kaynatıyorsunuz
Cem Yılmaz'dan sevgilisine şiddet uyguladığı söylenen Ozan Güven paylaşımı: Linç kazanı kaynatıyorsunuz
Son dakika: Sakarya'daki patlamaya ilişkin Meteoroloji'den açıklama: Patlamadaki gazlar ülkeyi Akdeniz üzerinden terk edecek
Son dakika: Sakarya'daki patlamaya ilişkin Meteoroloji'den açıklama: Patlamadaki gazlar ülkeyi Akdeniz üzerinden terk edecek
Merkel'den görülmemiş itiraf: Avrupa tarihinin en zor durumunda
Merkel'den görülmemiş itiraf: Avrupa tarihinin en zor durumunda
Mahalleye yayılan kötü koku, cansız bedeni ortaya çıkardı
Mahalleye yayılan kötü koku, cansız bedeni ortaya çıkardı
ABD'de polisin siyahi bir kadına yumruk atması tepkilere neden oldu
ABD'de polisin siyahi bir kadına yumruk atması tepkilere neden oldu
Muş'ta 50 milyon yıllık fosiller bulundu
Muş'ta 50 milyon yıllık fosiller bulundu
Uçurtmayı kurtarırken akıma kapılan Dilara, hemşirelere 'Yarın öleceğim uğraşmayın artık' demiş
Uçurtmayı kurtarırken akıma kapılan Dilara, hemşirelere "Yarın öleceğim uğraşmayın artık" demiş
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Özgür Özel Berat Albayrak Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Hülya Avşar Kenan Doğulu Demet Akalın
Spor Gökhan Töre Ali Palabıyık Malcolm Thomas İbrahim Üzülmez Robert Prosinecki
Daha Fazla Şiddet Patlama Sakarya Jandarma
Şu an buradasınız: Kepez'e hizmet edenlerin isimleri caddelerde yaşayacak - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.7.2020 16:02:18. #1.15#
title