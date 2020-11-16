Kepez'e Astronomi Merkezi kurulacak

Antalya'nın Kepez ilçesine Astronomi Merkezi kurulacak.

Antalya'nın Kepez ilçesine Astronomi Merkezi kurulacak.

Kepez Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, deniz seviyesinden 2 bin 547 metre yükseklikte bulunan Bakırlıtepe'deki TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'ni gezdi.

TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi (TUG) Müdürü Prof.Dr. Sacit Özdemir'den bilgi alan Tütüncü, Dokuma Park'taki Antalya Bilim Merkezi çalışmaları hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tütüncü, 12 bin 500 metrekarelik alanda hizmete açılacak Antalya Bilim Merkezi'ni TÜBİTAK işbirliğinde hayata geçireceklerini bildirdi.

Türkiye'nin en nitelikli bilim merkezlerinden birisini Antalya'ya kazandıracaklarını aktaran Tütüncü, "Bilimi ve teknolojiyi herkes için anlaşılır ve ulaşılır hale getirecek olan Antalya Bilim Merkezi, çocuk ve gençlerimizin bilimi gözlem yaparak, dokunarak, görerek, işiterek, deneyerek öğrenmesini sağlayacak. Geleceğin bilim adamları buradan yetişecek." değerlendirmesinde bulundu.

Tütüncü bilim merkezinin yanı sıra Antalya'ya Astronomi Merkezi de kurulacağını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun