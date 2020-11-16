Kepez'e Astronomi Merkezi kurulacak
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kepez'e Astronomi Merkezi kurulacak

16.11.2020 13:01 | Son Güncelleme: 16.11.2020 13:04
Kepez'e Astronomi Merkezi kurulacak

Antalya'nın Kepez ilçesine Astronomi Merkezi kurulacak.

Antalya'nın Kepez ilçesine Astronomi Merkezi kurulacak.

Kepez Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, deniz seviyesinden 2 bin 547 metre yükseklikte bulunan Bakırlıtepe'deki TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'ni gezdi.

TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi (TUG) Müdürü Prof.Dr. Sacit Özdemir'den bilgi alan Tütüncü, Dokuma Park'taki Antalya Bilim Merkezi çalışmaları hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tütüncü, 12 bin 500 metrekarelik alanda hizmete açılacak Antalya Bilim Merkezi'ni TÜBİTAK işbirliğinde hayata geçireceklerini bildirdi.

Türkiye'nin en nitelikli bilim merkezlerinden birisini Antalya'ya kazandıracaklarını aktaran Tütüncü, "Bilimi ve teknolojiyi herkes için anlaşılır ve ulaşılır hale getirecek olan Antalya Bilim Merkezi, çocuk ve gençlerimizin bilimi gözlem yaparak, dokunarak, görerek, işiterek, deneyerek öğrenmesini sağlayacak. Geleceğin bilim adamları buradan yetişecek." değerlendirmesinde bulundu.

Tütüncü bilim merkezinin yanı sıra Antalya'ya Astronomi Merkezi de kurulacağını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun

İlgili Haberler

Geçici barınma merkezinin kurulum çalışmaları sürüyor
Geçici barınma merkezinin kurulum çalışmaları sürüyor
Kepez'e bir Sayfiye Mahallesi daha geliyor
Kepez'e bir Sayfiye Mahallesi daha geliyor
Tomara Şelalesi'ne Türkiye'nin en uzun zipline hattı kurulacak
Tomara Şelalesi'ne Türkiye'nin en uzun zipline hattı kurulacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Haydar Akar Donald Trump Nikol Paşinyan Mustafa Varank Devlet Bahçeli
Magazin Şener Şen Demet Akalın Timur Selçuk İbrahim Tatlıses
Spor Ozan Kabak Caner Erkin Şenol Güneş Ersun Yanal Lance Stroll
Daha Fazla Rusya Kamera Vaniköy Formula 1
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kepez'e Astronomi Merkezi kurulacak - Antalya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.11.2020 13:14:18. #1.14#
title