Kepez Duacı Yollarını Yeniliyor

Kepez Belediyesi, Duacı Mahallesi'nin eski sathi asfalt yollarını sıcak asfaltla kapladı.



Kepez Belediyesi'nin ilçe genelinde sürdürülen sıcak asfalt çalışmaları devam ediyor. Belediye ekipleri Duacı Mahallesi'nde asfalt ve yol yenileme çalışması başlattı. Duacı Mahallesi'nin eski sathi asfalt yollarına sıcak asfalt döküldü. Kepez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, toplam 3 bin 378 metrelik yola 27 bin metrekare sıcak asfalt döktü.



11 Sokakta 4 bin 500 ton asfalt



Kepez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri toplam 11 sokakta 4 bin 500 ton asfaltın dökülmesiyle, mahalledeki asfalt çalışmalarını tamamlamış oldu. Eş zamanlı olarak komşu mahallelerin sıcak asfalt ve sathi asfalt çalışmalarına da başlandı. Temmuz ayında da Göçerler Mahallesi'nde asfalt yenileme çalışmalarına başlanmıştı. Yıl sonuna kadar 100 km sathi, 160 bin ton sıcak asfalt çalışması hedefleniyor. - ANTALYA