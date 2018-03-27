Kepez Doğayla Kucaklaşıyor

Kepez Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği doğa yürüyüşü gezileri yeni rotalarla devam ediyor.

Kepez Belediyesi tarafından rehberlik ve ulaşım hizmetlerinin ücretsiz olarak sunulduğu Doğa Yürüyüşleri takvimi, Ariassos-Döşemeyol rotasına yürüdü. Alanında uzman rehberlerin vatandaşlara öncülük ettiği gezide Kepez Belediyesi'nin konforlu otobüsleri ile seyahat eden 40 vatandaş, doğanın en güzel noktalarında yürüyüş yaptı.

Rota Ariassos-Döşemeyol

Ariassos Antik Kentini gezen yürüyüş ekibi, ardından Döşemeyol'a doğru toplu halde doğa yürüyüşü gerçekleştirdi. Kepez Belediyesi'nin kumanyalarının dağıtıldığı gezide daha önceki tüm diğer gezilerde olduğu gibi farklı yaş ve meslek gruplarından bir çok vatandaş aynı sosyal ortamda deneyimlerini paylaştı. 7'den 70'e Doğa Yürüyüşü ismiyle yıllardır düzenlenen etkinlikler yine bir çok doğa severi buluşturdu. Günlük hayatın stresinden ve şehrin karmaşasından uzaklaşmak isteyen vatandaşları konuk eden geziler, yeni rotalar ile yola çıkmaya devam ediyor. Başvuruların Kepez Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü'ne bizzat yapılması gerekiyor. - ANTALYA