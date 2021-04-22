Kepez Devlet Hastanesindeki sağlık çalışanlarına çiçek dağıtıldı

Kepez Devlet Hastanesinde görevli sağlık çalışanlarına karanfil dağıtıldı.

Kepez Devlet Hastanesinde görevli sağlık çalışanlarına karanfil dağıtıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığının "Gençliğe Değer" projesi kapsamında Mustafa Koç Camisi'nin gençlik grubu üyelerince hastane girişine kurulan stantta tüm sağlık personeline çiçek dağıtıldı.

Programı organize eden Mustafa Koç Camisi din gönüllüsü Mehmet Erdem, etkinliği Antalya İl Müftülüğü ve Kepez İlçe Müftülüğünün koordinesinde düzenlediklerini söyledi.

Bütün sağlık çalışanlarının bu zorlu süreçte bir nebzede olsa tebessümlerine vesile olmak için çiçek takdiminde bulunduklarını belirten Erdem, "Her an yanlarında olduğumuzu hissettirmek istedik." ifadesini kullandı.

Çiçek dağıtımının ardından Kepez Devlet Hastanesi Başhekimi Opr.Dr. Ramazan Gürkan'ı ziyaret eden gençlik grubu üyeleri çiçek ve kitap takdim ettiler.

Ziyaret sırasında görüntülü arama yapan İl Müftüsü Nazif Fethi Yalçınkaya da sağlık çalışanlarının her zaman yanlarında olduklarını ve onlara büyük bir vefa borçları olduğunu ifade etti.

Başhekim Gürkan da toplumun özellikle daha çok bilinçlenmesi gerektiğini ve aşılama konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi ve tedbirlere her zamankinden daha çok uyulması gerektiği konusunda mesajlar verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş