Kepez Devlet Hastanesi'nde Obezite Cerrahisi Hizmete Girdi

Kepez Devlet Hastanesi'nde Bariatrik Cerrahi (Obezite Cerrahisi) Bölümü vatandaşların hizmetine sunuldu. Yaklaşık bir aydır hizmet veren bölümde zayıflamak isteyen hastalar mide tüp ameliyatıyla kendilerini formda hissettikleri kiloya kavuşuyor.

Kepez Devlet Hastanesi'nde geçtiğimiz ay açılan Bariatrik Cerrahisi, hastanenin genel cerrahi bölümünde hizmet vermeye başladı. 2 genel cerrahi, Endokrino, Psikiyatri, diyetisyen ve anestezi uzmanıyla hizmet verilen bölümde, bir ay içerisinde 3 vakaya başarılı operasyon gerçekleştirildi.

Tüp mide ameliyatıyla şu ana kadar 3 vatandaşa operasyon gerçekleştirdiklerini belirten Genel Cerrah Uzmanı Op. Dr. Alkan Sakar, "İlk yaptığımız vaka bir ayda 20 kilo, ikinci yaptığımız 3 haftada 14 kilo verdi. 3'üncü vakamızda şu anda serviste ve takipte" dedi.

Operasyonla ilgili detayları da paylaşan Op. Dr. Sakar,"Midenin 4/3'ü alınıyor. Hastanın karıncık kısmı tamamen çıkartılıyor bu ameliyatta. Hasta hem fazla yiyemiyor hem de iştahı olmuyor. Hastalarımızı ortalama 5 gün hastanemizde takip ediyoruz. Önce kaçak testi yapıyoruz. O sonuca göre hastalarımızda herhangi bir patoloji saptamadığımız zaman sıvı gıdayla beslemeye başlıyoruz. Ortalama 6 günde taburcu oluyorlar. Taburculuk süresini fazla tutmamızın sebebi tamamen hastanın güvenliği için" ifadelerini kullandı.

110 kiloyla ameliyata giren Sınıf Öğretmeni Burcu Derman da (30), ameliyat sonrası ilk gün ayağa kalktığını ve herhangi bir sıkıntı yaşamadığını ifade etti. Derman, 63 kiloya kadar inmek istediğini dile getirdi. - ANTALYA

Kaynak: İHA