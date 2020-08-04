Kepez'den üniversite tercih danışmanlığı hizmeti
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Kepez'den üniversite tercih danışmanlığı hizmeti

Kepez Belediyesi, üniversite adaylarına uzman eğitimciler eşliğinde 'Üniversite Tercih Danışmanlığı' hizmeti vermeye başladı.

Kepez'den üniversite tercih danışmanlığı hizmeti
04.08.2020 16:02 | Son Güncelleme: 04.08.2020 16:06

Kepez Belediyesi, üniversite adaylarına uzman eğitimciler eşliğinde 'Üniversite Tercih Danışmanlığı' hizmeti vermeye başladı. Mimar Sinan Kongre Merkezi'ndeki ücretsiz 'Üniversite Tercih Danışmanlığı' hizmeti 14 Ağustos'a kadar devam edecek.

Kepez Belediyesi, tercih danışmanlığı hizmetiyle adaylara aldıkları puanla hangi üniversiteye yerleşebilecekleri konusunda ücretsiz destek veriyor. Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde üniversite adaylarını ağırlayan Kepez Belediyesi, 14 Ağustos'a kadar öğrencilerin geleceklerine yön vermelerine katkı sunacak. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'de, üniversite tercihlerini yapma telaşında olan öğrencilerin bu özel anlarında yanlarında oldu. Üniversite adaylarıyla sohbet eden Başkan Tütüncü, tercih maratonunun başladığı bu haftanın üniversite adaylarının hayatında önemli bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

Eğitimciler Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde

Kepez Belediyesi'nin tercih danışmanlığı hizmetinin14 Ağustos'a kadar süreceğini belirten Başkan Tütüncü, "Bu süreçte üniversite tercihi yapacak olan öğrencilerimizin yanında olacağız. Tercih danışmanlığı adı altında üniversite adayı gençlerimize özel bir hizmet vereceğiz. Üniversite adayı öğrencilerimizin en çok ihtiyaç duyduğu konuların başında hangi bölümü tercih edeceği geliyor. Aldıkları puanla hangi üniversiteye yerleşebileceklerini bilmeye ihtiyaç duyduklarını biliyoruz. Bu sebepten dolayı uzman eğitimcilerimizi Mimar Sinan Kongre Merkezi'ne getirdik. Burada Antalya'nın en özel eğitimcileri, üniversite adayı kardeşlerimizi bekliyor. Aldıkları puana göre hangi eğitim kurumuna yerleşebilecekleri ile ilgili detaylı şekilde bilgilendirilecekler. Adaylarımızın kafalarındaki sorular cevaplandırılacak. Üniversite adayı kardeşlerimizin eğitim hayatlarının en önemli kararını verirken kendilerine destek olacağız" diye konuştu.

"Gençlerimizin her zaman yanındayız"

Tercih danışmanlığı hizmetini çok önemsediklerini de dile getiren Tütüncü, "Gençlere hizmet etmeyi en önemli öncelik olarak kabul ediyoruz. Gençler, ülkemizin geleceği. Onların doğru bir mesleki tercih yapabilmeleri, hayatlarının bundan sonraki kısımlarında da mutlu olmalarını sonuçlayacak en önemli husus olduğundan dolayı tercih döneminde gençlerimizin yanındayız. Üniversite sınavlarına hazırlanma süreçlerinde, lise eğitimlerinde şimdi de tercih zamanında gençlerimizin yanında olduk. 14 Ağustos 2020 tarihine kadar üniversite tercihi yapacak olan gençlerimizi Mimar Sinan Kongre Merkezi'ne bekliyoruz" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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