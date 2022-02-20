Kepez'den ücretsiz tenis kursları

BELEN, HATAY (İHA) - Kepez Belediyesi Spor Kulübü, özel günlerde düzenleyeceği turnuvalara katılımı arttırmak için mart ayında ücretsiz tenis kursu başlatıyor.

Tenisi herkese öğretmeyi hedefleyen Kepez Belediyesi Spor Kulübü, ücretsiz kurslarını tekrarlama kararı aldı. Tenis öğrencilerinin antrenmanını izlemeye giden kulüp başkanı Hakan Çatal ile tenis eğitmeni Sedat Belen, gelenekselleşen ücretsiz kursu bu yıl mart ayının ilk haftasında başlatmayı planladı. Geçen yıl 16 saatlik temel tenis eğitimine 50 kişi katıldığını hatırlatan Başkan Çatal, bu yıl kişi sayısı sınırlaması olmaksızın 18-65 yaş arası herkesi kapsayacak kurs yapacaklarını duyurdu.

Özel turnuvalar da olacak

Bu yıl da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda özel turnuvalar yapacaklarını belirten Çatal, "Özel turnuvalarımıza 6 ile 60 yaş arasındaki tüm sporseverleri alıyoruz. Turnuvalarda olduğu gibi, ücretsiz kurslarımıza katılmak isteyenler bizzat kulüp binasına başvurabilir. Başvurularımızı mart ayından itibaren almaya başlayacağız" diye açıklama yaptı. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı - Spor