Kepez'den kısa kısa

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Meclis Üyesi Cengiz Avcı'ya ait turfanda yeşil eriğin üretildiği seraları gezdi.

İncelemeden sonra açıklamalarda bulunan Tütüncü, "Turfandanın da turfandası can erik, tüm dünyaya Kepez'den pazarlanıyor. Meclis üyemizi hem Antalya'nın ismini duyurduğu hem de Kepez'e değer kattığı için kutluyorum." dedi.

Kepez Belediyesi Meclis Üyesi Avcı da "Ağaçlarımız 25 Ocak'ta çiçek açtı. Şubat sonunda da ilk meyveleri alacağız. Türkiye'de bu ilk. Şuanda Dubai, Rusya, Avrupa olmak üzere dünyanın birçok ülkesine gönderiyoruz." diye konuştu.

Kitap bağış kampanyasına bağışlar sürüyor

Cemil Meriç Kitaplığına kitap bağışları devam ediyor.

Eski Dokuma Fabrikasına enerji sağlayan köhne trafo binasının restore edilip kütüphaneye dönüştürüldüğü Cemil Meriç Kitaplığı'na, Bingöl Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Nazif Demir de şahsi kütüphanesindeki 3 bin 500'den fazla eseri bağışladı.

Demir, makamında ziyaret ettiği Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'ye kitapları teslim etti.

Tütüncü, kitap bağış kampanyalarının her geçen gün rekor boyutlara ulaştığını belirterek, Demir'e bağışından dolayı teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden