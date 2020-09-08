Kepez'den inşaat malzemecileri esnafına tapu Kepez Belediyesi, İnşaat Malzemecileri Toplu İş yeri Yapı Kooperatifi'nin, Kirişçiler Mahallesi'nde yapacağı toplu iş yerinin, plandan sonra imar parselasyonunu da tamamladı.

Kepez Belediyesi, İnşaat Malzemecileri Toplu İş yeri Yapı Kooperatifi'nin, Kirişçiler Mahallesi'nde yapacağı toplu iş yerinin, plandan sonra imar parselasyonunu da tamamladı. Toplu iş yerindeki 188 dükkan sahibi, 18. madde imar uygulamasının tescil edilmesinin ardından imar tapularını aldı.

Kepez Belediyesi, geçtiğimiz yıllarda Hurdacılar Sanayi Sitesi'nin Başköy Mahallesi'ne inşaat yapacağı toplu iş yerinin önce imar planını ve daha sonra imar parselasyonunu yapmıştı. 18. madde imar uygulamasının, Tapu Müdürlüğü'nde tescil edilmesinden sonra toplu iş yerindeki dükkan sahipleri, imar tapularını almıştı. İmar tapularının alınmasıyla birlikte kooperatif toplu iş yerinin inşasını başlatabilir hale geldi ve Kepez Belediyesi, bu yıl içerisinde 50 dükkandan oluşan yeni sitenin yollarını da yapmıştı.

Kepez'e yeni bir toplu iş yeri daha geliyor

Kepez Belediyesi, İnşaat Malzemecileri Toplu İş yeri Yapı Kooperatifi'nin,Kirişçiler bölgesine yapacağı toplu iş yerinin imar planından sonra parselasyon çalışması da tamamladı. Bu uygulamanın,Tapu Müdürlüğü'nde tescil edilmesinden sonra toplu iş yerindeki dükkan sahipleri, imar tapularını alabilir hale geldi. Kepez Belediye Meclis salonunda düzenlenen törenle tapular, kooperatif yönetimine verildi.

Kooperatif yönetiminin, inşaat malzemecileri esnafının ve belediye bürokratlarının katıldığı törende konuşma yapan Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, "Uzunca, meşakkatli bir çabadan sonra İnşaat Malzemecileri Sitesi, yeni yeri için tapularına kavuşuyor. Bu bizim için büyük bir mutluluk. İmar planlamalarında, imar uygulamasında her konuda esnafımızın yanında olduk, yanında olmaya da devam edeceğiz. 18.madde imar uygulamanın, Tapu Müdürlüğü'nde tescil edilmesinden sonra toplu iş yerindeki dükkan sahiplerimize, imar tapularını verebilir hale geldik. İmar tapularının alınmasıyla birlikte kooperatif tarafından toplu iş yerinin inşasına başlanılabilecek" dedi.

Yeni siteye alt ve üst yapı çalışmaları yapacaklarını kaydeden Tütüncü, "Konuyla ilgili Sanayi kooperatif yönetimiyle bir toplantı gerçekleştirdik. Konuyla ilgili bürokratlarımı bilgilendirdim. Kirişçiler mevkinde yer alan bu toplu iş yerinin en kısa zamanda yapılmasını umut ediyorum. İnşaat Malzemecileri Toplu İş yeri Yapı Kooperatifi, esnafımıza hayırlı olsun" dedi.

Tütüncü, konuşmasının ardından yeni toplu iş yerinde dükkanı olan 3 esnafa temsili olarak, imar tapularını verdi.

İnşaat Malzemecileri Toplu İş yeri Yapı Kooperatifi Başkanı Şerafettin Şimşek de yeni toplu iş yerinin yapılmasına verdiği desteklerden dolayı Tütüncü'ye ve belediye bürokratlarına teşekkür etti. - ANTALYA

Kaynak: İHA