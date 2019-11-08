Kepez'den futbol şöleni

08.11.2019 12:52 | Son Güncelleme: 08.11.2019 12:58

Kepez Belediyesi, Duacı Semt Spor Sahası'nda 'Bölge Okulları Sınıflar Arası Futbol Şöleni', düzenledi. Kız öğrenciler için futbol eğitimleri startının da verildiği şölenin ilk maçı da kızlar arasında yapıldı.



Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, geçtiğimiz günlerde açılışını yaptığı Duacı Semt Spor Sahası'nda kızlara da futbol eğitimi verecekleri müjdesinin ardından 'Bölge Okulları Sınıflar Arası Futbol Şöleni' düzenlendi. Bölge Okulları Sınıflar Arası Futbol Şöleni açılışına katılan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, bir ay bile dolmadan verdiği sözü yerine getirmiş olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Bölge Okulları Sınıflar Arası Futbol Şöleni açılışı ile öğrenci ve öğretmenleri de saran büyük bir enerjiyle güne başladıklarını belirten Tütüncü, "Bugüne kadar pek çok tesisler yaptık. Ama biz bu tesisleri yapmakla kalmayıp, onları yaşatmak, kullanmak ve toplumsal fayda üretmek için kararlılık gösteriyoruz. Kepez Belediyesi'nin birimleri sosyal yaşamı içine alan çok önemli çalışmalar yapıyor" diye konuştu.



Tesislerde yetenek taramaları



Kız öğrencilerin organize şekilde Futbol Şöleni'ne dahil olmalarını önemsediklerini belirten Tütüncü, ilk günde kız futbol takımlarının güzel karşılaşmalarının gerçekleşeceğini söyledi. Kepez Belediyesi Spor Kulübüne de teşekkür eden Tütüncü, "Bütün mahalleye dinamizm getiren futbol şölenlerini, okullardaki yetenek taramalarımızla da pekiştirelim. Yetenek taramalarını da semt spor sahalarımızda yapalım" dedi.



Köyden mahalleye dönüşen yerlerin ufkunun çok açık olduğuna da değinen Tütüncü, "Biz çalışmalarımızla eski köylere yeni adetler getirmeye devam edeceğiz" diyerek sözlerini tamamladı.



Konuşmaların ardından 'Bölge Okulları Sınıflar Arası Futbol Şöleni'nin açılışını yapan Başkan Tütüncü, Kepez'de kız öğrenciler içinde futbol eğitimlerinin startını verdi. Bölge Okulları Sınıflar Arası Futbol Şöleni'nin açılış karşılaşması da kız öğrenciler arasında yapıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA