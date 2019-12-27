Kepez'den "Futbol Fabrikası Kepez"de projesi
Haberler » Güncel » Kepez'den "Futbol Fabrikası Kepez"de projesi - Haber

Kepez'den "Futbol Fabrikası Kepez"de projesi

Kepez Belediyesince hayata geçirilen "Futbol Fabrikası Kepez"de projesinin açılışı Kuzeyyaka Spor Tesisi'nde gerçekleştirildi.

27.12.2019 16:48 | Son Güncelleme: 27.12.2019 16:48
Kepez'den

Belediyesince hayata geçirilen " Fabrikası Kepez"de projesinin açılışı Kuzeyyaka Tesisi'nde gerçekleştirildi.

Kepez Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, gençleri spora yönlendirmek amacıyla hayata geçirilen projenin açılışı düzenlenen törenle yapıldı.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, gençlere iyi bir eğitim ortamı sağlamayı, akademik alandaki başarılarını artırmayı amaçladıklarını ifade etti.

Projenin açılışı ilçede yaşayan gençlerler gerçekleştirdi. Açılışın ardından Tütüncü ve konuklar Kuzeyyaka Spor Tesisi'ni gezdi.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler