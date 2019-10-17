Kepez'den Çamlıbel'e Semt Spor Sahası

17.10.2019 15:05

Kepez Belediyesi'nin Çamlıbel Mahallesi'nde 7 bin 107 metre kare alan üzerine inşa ettiği semt spor sahası törenle hizmete açıldı.



Kepez Belediyesi, ilçenin spor tesislerine bir yenisini daha ekledi. Çamlıbel Mahallesi'nde yapımı tamamlanan semt spor sahası törenle hizmete açıldı. Açılışa Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Açılış töreninde konuşan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, konuşmasına Barış Pınarı Harekatı'na değinerek başladı. Tütüncü, "Barış Pınarı Harekatı'na katılan kahraman askerlerimize Allah'tan zaferler diliyorum. Şehitlerimizin ruhu şad olsun, mekanları cennet olsun. Allah ülkemize, milletimize, devletimize, birlik ve beraberlik nasip etsin." dedi. İstiklal Marşı'nın dizelerini okuyarak konuşmasına devam eden Başkan Tütüncü, "Yurdumun üstünde tüten en son ocak sönene kadar, Allah'ın izniyle milletimizi, devletimizi kimse parçalayamayacak, yıkamayacak. Bayrağımız göklerden inmeyecek, ezan dinmeyecek. Vatanın bütünlüğü bölünmeyecek" dedi.



"Sorunları birlikte çözdük"



İlçeye yeni bir spor tesisi daha kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek sözlerine devam eden Tütüncü, "2009'da göreve geldiğimizde burada birçok problem vardı. Mülkiyet, 2B, Vakıf takasları, tapu gibi sorunlar bölgedeki Erenköy, Fatih, Çamlıbel ve Göçerler mahallelerimizin ortak sorunuydu. Bu sorunları çözmek için muhtarlarımızla seferber olduk. 2B probleminin çözülmesi bu bölge için çok önemli bir gelişmedir. 40 yıldır, 45 yıldır çözüm bekleyen bir çok problemi birlikte ve beraberce, kararlılıkla çözdük" diye konuştu.



"Daha nitelikli imar revizyonu"



Hiçbir zaman yapılanlarla yetinmediklerine değinen Başkan Tütüncü, "Göçerler, Fatih ve Çamlıbel Mahallesi'nin yapılaşmamış bölgesinde, meydana getirmiş olduğumuz yeni imar revizyon planı 2020'den itibaren hayata geçecek. Adım adım o çalışmayı da, birlikte beraberce yapacağız. Bunlarla birlikte kat artışları, emsal artışları, sadece 2B, mülkiyet ve Vakıf, hazine sorunlarını çözmekle de kalmadık. Hemşehrilerimizin mülkiyet sorunlarını çözdüğümüz bu alanlardaki parsellerinin çok daha kıymetli hale gelmesi için çalışmalar yaptık. Etliye sütlüye karışmayan, sadece kendinden bekleneni yapan bir belediye idaresi olsaydık ; şu 3 yıldır yapmaya çalıştığımız arsaların emsalini artırmak, kat artışlarını sağlamak, birlikte beraber o parselleri bütünleştirerek, daha nitelikli bir imar planı revizyonu yapmazdık. Bunlar kolay işler değil. Ama biz işin kolayına kaçmadık. Güzel bir revizyon planı hazırlansın. Buralarda kentsel dönüşüm modelleri uygulansın. Ama bu kentsel dönüşümü TOKİ ve belediye yapmasın. Peki bu kentsel dönüşümü kim yapsın? Bizzat vatandaşın kendisi yapsın dedik. 7 kata kadar bu revizyon kapsamında kat artışı verdik" ifadelerini kullandı.



Çamlıbel'e müjde üstüne müjde



Çamlıbel Mahallesi'nde bulunan kurban satış yerinin lise yapıldığını da hatırlatan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, "Arazinin mülkiyet sorunlarını çözerek, buraya okul yaptıran yine biz olduk. Milli Eğitim Bakanlığı'nın kapısında, buranın imar planlarıyla, evrak memuru gibi dolaştığımı buradaki meclis üyesi arkadaşlarım gayet iyi bilir. Bu mücadeleleri birlikte verdik. " dedi. Bölgedeki Amir Ateş Semt Konağı'na da değinen Tütüncü, " Burası bölgenin sosyal hareketliliğinin merkezi oldu. Sevgili çocuklarımız için Amir Ateş Semt Konağı'ndaki Robotik Kodlama Merkezi'de teknolojinin merkezi oldu" diye konuştu.



Sözlerini Çamlıbel Mahallesi'ne yeni müjdelerle sürdüren Tütüncü, "Şimdi yeni bir kreş açıyoruz. Projelerini tamamladık, ihale süreci başlıyor. Yeni kreşimiz Erenköy, Çamlıbel ve Esentepe Mahallelerimize hayırlı uğurlu olsun. Mahallemize 2020 yılında da yeni bir ilkokul kazandıracağız. Anadolu Lisesi'nin etrafını da yeşillendirerek, çocuklarımıza çim saha kazandıracağız. Geleceğimizin teminatı çocuklarımız için çalışıyoruz" dedi.



Mahalledeki alt yapı çalışmalarına da değinen Tütüncü, bölgedeki mahallerinde doğal gaz konforundan yararlanacağını bildirdi. Tütüncü'nün konuşmasının ardından Çamlıbel Semt Spor Sahası kurdele kesimi ile hizmete açıldı. Çamlıbel Mahallesi'nde 7 bin 107 metre kare alan üzerine inşa edilen semt spor sahasının içinde futbol ve basketbol sahaları, açık hava fitness aletleri, spor alanları, bisiklet ve yürüyüş yolu, çocuk oyun alanları, masalar, banklar, çatılı kamelyalar yer alıyor. Çamlıbel halkının ortak buluşma noktası olacak olan semt spor sahası, bölge sakinlerini de yemyeşil bir çevreyle kucaklaştıracak. - ANTALYA

Kaynak: İHA