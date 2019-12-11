Kepez'den beslenme uzmanı desteği

11.12.2019 12:45 | Son Güncelleme: 11.12.2019 12:50

Kepez Belediyesi, ilçenin 11 ayrı noktasında açtığı Spor Merkezleri ile güne sporla başlayan kadınlara, Diyetisyen ve Beslenme Uzmanı desteği de veriyor.



Profesyonel antrenörler tarafından verilen kurslara katılan kadınlara sağlıklı kilo vermenin ve bunu muhafaza etmelerinin yolları da Diyetisyen ve Beslenme Uzmanı Serap Bozkır tarafından anlatılıyor. Vücut kitle endeks ölçümlerinin de modern bir cihazla ayrıntılı olarak yapıldığı spor merkezlerinde, periyodik olarak yapılan ölçüm analizleri de kursiyerlere veriliyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA