Kepez'den Antalya'nın simgesine yatırım
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Kepez'den Antalya'nın simgesine yatırım

Kepez'den Antalya'nın simgesine yatırım
05.05.2020 12:16 | Son Güncelleme: 05.05.2020 12:16

Kepez Belediyesi, Antalya'nın simgelerinden biri olan ve şehir merkezindeki tarım alanlarında neredeyse kalmayan portakal ağacını, oluşturduğu 'portakal bahçeleriyle' gelecek kuşaklara aktarmayı amaçlıyor.

Kepez Belediyesi, Antalya'nın simgelerinden biri olan ve şehir merkezindeki tarım alanlarında neredeyse kalmayan portakal ağacını, oluşturduğu 'portakal bahçeleriyle' gelecek kuşaklara aktarmayı amaçlıyor.

Kepez Belediyesi, şehir sakinlerinin portakal çiçeği kokusu özlemini, kurduğu portakal bahçeleriyle gideriyor. Son yıllarda şehir merkezindeki tarım alanlarında, sokaklarda sayısı azalan portakal ağacını geleceğe taşımak isteyen Kepez Belediyesi, ilçenin dört bir yanında portakal bahçesi kuruyor. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün, geçtiğimiz yıl başlattığı 'yeşil seferberliği' kapsamında parkların, meydanların, bulvarların, kamu binaları bahçelerinin ve mahallelerde mülkiyet sorunu olan arazilerin içerisinde portakal bahçeleri oluşturuluyor. Bu kapsamda bugüne kadar birçok portakal ağacını toprakla buluşturan Park ve Bahçeler Müdürlüğü, bir portakal bahçesi de Altınova Sinan Mahallesi'ne kazandırdı. Müdürlük çalışanları, 8 dönümlük parkın içerisine 60 adet yetişmiş portakal ağacı ile 8 adet zeytin ağacı dikti. İçerisinde kapalı ve açık ahşap oturma mobilyaları, çocuk oyun grubu ile açık hava spor aletlerinin olduğu park, dikilen portakal ağaçlarıyla çevresine görüntüsüyle ve kokusuyla renk getirecek.

"Kepez mis gibi portakal kokacak"

Yeşil seferberliği kapsamında ellerinin değdiği her yeri yeşillendireceklerini belirten Başkan Hakan Tütüncü, ilçede özellikle portakal ve zeytin bahçeleri kurmaya özen gösterdiklerinin altını çizdi. Portakalın, Antalya'nın marka değerlerinden biri olduğuna işaret eden Başkan Tütüncü, "Antalya'nın simgesi olmaya devam eden portakalın, son yıllarda tarım alanlarından ve şehir hayatımızdan çıkmaya başladığını görüyoruz. Dolayısıyla portakalın hayatımızdan çıkışına dikkat çekmek, portakal ağacını gelecek kuşaklara farklı bir çevre bilinci ile yaşatabilmek için çok önemli çalışmalar yapıyoruz. Dokuma Park'ın içerisinde 5 bin metrekarelik güzel bir portakal bahçesi kurduk. Bu bahçenin yanında düzenlediğimiz Portakal Çiçeği Festivali ile Antalyalılara 5 gün boyunca portakal kokulu bir şöleni yaşattık. Parklarımız, meydanlarımız, bulvarlarımız ile mahallelerimizde mülkiyet sorunu olan arazilerinin içerisinde portakal bahçeleri oluşturuyoruz. Okullarımızın, kamu binalarımızın bahçelerine de portakal ağacı dikiyoruz. Kısacası elimizin değdiği her yeri portakal ağacı ile buluşturuyoruz. Artık bahar aylarında Kepez mis gibi portakal kokacak. Kepezli çocuklarımız da hasat zamanında portakalı dalından koparıp yemenin ayrıcalığını yaşayacak. Daha yeşil ve oksijeni bol bir Kepez için çalışmaya devam edeceğiz" açıklamasını yaptı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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