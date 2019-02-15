Kepez'den 31'inci Bilişim Sınıfı

Kepez Belediyesi'nin 50 okulda bilişim sınıfı açılması projesi kapsamında 31'inci bilişim sınıfı Ünsal Ortaokulu'nda açıldı.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, açılışta yaptığı konuşmada, ilçeye 31'inci bilişim sınıfının kazandırıldığını, geleceğin teminatı olan çocukları en iyi şekilde yetiştirmek için çalıştıklarını söyledi.

Çocukların artık küresel bir çağda yaşadığını, bilginin de serbestçe dolaştığını belirten Tütüncü, okullardaki çocukların bilgi teknolojileriyle daha içli dışlı olması gerektiğini kaydetti.

Konuşmaların ardından Ünsal Ortaokulu'nun Bilişim sınıfının açılışı gerçekleştirildi.

Törene Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Kepez İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldırım Solak, AK Parti Kepez İlçe Başkanı Bahattin Bayraktar, muhtarlar, öğrenci ve velileri katıldı.

Kaynak: AA