Kepez'deki, Antalya Şehir Hastanesi inşaatı yükseliyor

Kepez'in Göçerler Mahallesi'nde 372 bin 917 metre kare arazi üzerine yapılan, bin 48 yataklı Antalya Şehir Hastanesi'nin inşası hızla ilerliyor.

Kepez'in Göçerler Mahallesi'nde 372 bin 917 metre kare arazi üzerine yapılan, bin 48 yataklı Antalya Şehir Hastanesi'nin inşası hızla ilerliyor. Şehir Hastanesi, turizm kenti Antalya'nın en büyük sağlık yatırımı olacak.

Antalya'nın en büyük sağlık yatırımı Kepez'e yapılıyor. Mart 2021'de ilk kazmanın vurulmasıyla başlayan Antalya Şehir Hastanesi inşası hızla ilerliyor. Göçerler Mahallesi'nde 372 bin 917 metre kare arazi üzerine yapılmakta olan bin 48 yataklı hastanenin bazı bölümlerinin katları yükselmeye başladı. Kepez'de yükselen dev yatırım hem bulunduğu ilçeye, hem de Antalya'ya büyük değer kazandıracak. Antalya Şehir Hastanesi'nin Göçerler Mahallesi Masa Dağı bölgesine yapılması için 372 bin 917 metre kare büyüklüğündeki hazine arazisinin mülkiyet ve imara ilişkin sorunları Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü tarafından çözümlenmişti. Sağlık Bakanlığı'nın şehir hastanesi yatırımını Kepez ilçesine yapmasının önünün açılmasının ardından, hastanenin yapım ihalesi de 29 Aralık 2020'de gerçekleştirildi. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün talimatıyla ilk olarak Antalya Şehir Hastanesi'ne ulaşımı sağlayacak tüm imar yolları hızla ulaşıma açıldı.

"Antalya'nın sağlık üssü Kepez"

Yatırım maliyeti yaklaşık 1 milyar TL olan Antalya Şehir Hastanesi, 155 yatak genel, 92 yatak çocuk, 91 yatak ortopedi/nöroloji, 100 yatak kadın doğum, 100 yatak KVC, 100 yatak onkoloji, 30 yatak FTR ve 20 yatak psikiyatri olmak üzere 688 akut yatak, yeni doğan ve yetişkin yoğun bakım 246, diyaliz 20, iyotlu tedavi 8, palyatif 48, yanık klinik 10, enfeksiyon hastalıkları 18, mahkumlar içinde 10 yatak olarak planlanıyor. Hastanede 39 ameliyathane, 301 poliklinik odası, 16 doğum salonu, 2 LINAC cihazı, 13 röntgen cihazı, 3 MR, 3 BT, 3 Anjio, 1 PET-CT, 2 SPECT-CT ile hizmet vermesi planlanıyor. 43 bin 783 metrekarelik oturma alanı olan hastane binası, medikal alanı 201 bin 820 metrekare, acil servis alanı 10 bin 900 metrekare planlanmış olup, 52 bin 320 metrekare açık otopark alanı, 30 bin 380 metrekare kapalı otopark alanıyla birlikte toplam 282 bin 357 metrekarelik kapalı alan yer alacak. Antalya'nın Kepez İlçesi, özel hastaneler, Devlet Hastanesi, Ağız ve Diş Hastanesi, ASM'ler, 112 Acil istasyonları, Belediye Sağlık Merkezi ve yapımı devam eden Antalya Şehir Hastanesi ile Kepez Antalya'nın sağlık üssü olacak. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı