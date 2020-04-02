Kepez'de Yardımlaşma ve Koordinasyon Merkezi kuruldu Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, salgınla mücadelede kadar görev yapmak üzere Kepez Yardımlaşma ve Koordinasyon Merkezi kurduklarını ve bu merkezde 'Vakit Yardımlaşma Vakti' adlı kampanya başlattıklarını duyurdu.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, salgınla mücadelede kadar görev yapmak üzere Kepez Yardımlaşma ve Koordinasyon Merkezi kurduklarını ve bu merkezde 'Vakit Yardımlaşma Vakti' adlı kampanya başlattıklarını duyurdu.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, korona virüs (kovid-19) salgını nedeniyle zor günlerin değerlendirmesini yaparak, bu sürecin güçlüklerin paylaşılması, umutların büyütülmesi ile biraz daha rahat geçeceğini söyledi. Tütüncü, "Daha önce hiç yaşamadığımız türden çok zor günlerden geçiyoruz. Ülkemizi de derinden etkileyen küresel bir salgınla karşı karşıyayız. Bu süreç hepimizi bir şekilde etkiledi, etkileyecek. Belli ki, önümüzdeki birkaç aylık dönem çeşitli güçlüklerle hep birlikte baş etmemiz gereken bir dönem olacak. Bu zor günler elbette ki geçecek. Asla karamsar değiliz. Bu sınavı başaracağımıza inancımız tam. Yardımlaşma ve dayanışma duygularımızı zirveye taşıyarak toplumsal moralimizi yüksek tuttukça, bu sürecin güçlüklerini paylaştıkça, umudu birlikte büyüttükçe bu zor günleri biraz daha rahat geçireceğiz" diye konuştu.

Bu dönemlerde güçlülerin, zayıflara destek olması gerektiğini kaydeden Tütüncü, "Hepimiz imkanlarını dara düşen kardeşleriyle paylaşmalı. Belediyemiz bu zor günlerde sahip olduğu tüm imkanlarıyla ilçemizdeki ihtiyaç sahiplerinin yanında olmayı en önemli öncelik haline getirmiştir. Bununla birlikte bu ulusal mücadelede bunun tek başına yeterli olmayacağı da bilinen bir gerçek" dedi.

Kepez Yardımlaşma ve Koordinasyon Merkezi kuruldu

Toplumsal yardımlaşmayı ve dayanışmayı harekete geçirmek için, Kepez Yardımlaşma ve Koordinasyon Merkezimizi kurduklarını ifade eden Tütüncü, bu merkezde 'Vakit yardımlaşma vakti' kampanyasını başlattıklarını belirtti. Tütüncü, "Kampanyamızla başta büyüklerimiz olmak üzere Kepez'de yaşayan ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize daha fazla maddi ve manevi destek sağlamak, sağlık çalışanlarına ve hastalarımıza yardım etmek istiyoruz. Birbirimize sahip çıkmamız gereken bu büyük dayanışma seferberliği için sizi hem şahsen hem de kurumlarınızla bizlere destek olmaya davet ediyoruz. Vereceğiniz desteklere şimdiden teşekkür eder, sevgi ve saygılarımı sunarım" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA