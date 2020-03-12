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Fen İşleri Müdürlüğü, Kepez Belediyesi, Kepez, Güncel

Kepez'de vatandaşın yol sorunu çözülüyor

Kepez Belediyesi, Hüsnü Karakaş Mahallesi sakinlerinin 'yol hizmeti' talebini 24 saat geçmeden karşıladı.

12.03.2020 12:44 | Son Güncelleme: 12.03.2020 12:45
Kepez'de vatandaşın yol sorunu çözülüyor

Kepez Belediyesi, Hüsnü Karakaş Mahallesi sakinlerinin 'yol hizmeti' talebini 24 saat geçmeden karşıladı. Yollarda yaşanan toz ve çamur problemini sona erdirecek olan çalışmalara başlandı.


Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, göreve geldiği 2009'da Hüsnü Karakaş Mahallesi'nin tamamına yakını gecekondu yapılaşmasındaydı. Başkan Tütüncü döneminde mülkiyet sorunlarının çözülmesi ve kat artışı getiren imar revizyonunun yapılmasından sonra mahallede gecekonduların yerine site tarzı modern konutlar yapılmaya başladı. Kepez Devlet Hastanesi yatırımının da bölgeye gelmesi konut yatırımını hızlandırdı. Kepez Belediyesi, hızlı bir şehirleşmenin yaşandığı mahallenin alt ve üst yapı hizmetlerini de hızlı bir şekilde karşılarken, kanalizasyonu yapılmadığı için bazı sokakların asfaltı yapılamadı.


Tütüncü, mahallenin isteğini yerinde inceledi


Bazı mahalle sakinleri, bu sokaklarda yaşanan toz ve çamur sorununun ortadan kaldırılması talebini iletmek için Başkan Tütüncü'yü makamında ziyaret ettiler.


Tütüncü, ziyaretin ardından 24 saat içerisinde Fen İşleri Müdürlüğü bürokratlarıyla mahalleye giderek, toz ve çamur sıkıntısının yaşandığı sokaklarda incelemelerde bulundu. Mahalle sakinlerinin taleplerini yerinde de dinleyen Tütüncü, bürokratlarına kanalizasyonun yapılmasının beklenmeden yollardaki çamur ve toz şikayetinin ortadan kaldırılmasının talimatını verdi. Bu talimatın ardından Fen İşleri Müdürlüğü, asfaltlanacak olan sokaklarda çalışma başlattı. Ekipler, asfalta hazırlık için yollara dolgu malzemesi olan filler döktü. Silindir ile sıkıştırılan malzemenin üzerine astar atılarak yol, sıcak asfalt çalışmasına hazır hale getirildi. Fen İşleri Müdürlüğü, ASAT Genel Müdürlüğü'nün, kanalizasyon çalışmasını tamamlamasının ardından ise Hüsnü Karakaş Mahallesi'nin tüm yollarını sıcak asfaltla kaplayacak ve kaldırımlarını yapacak. Mahallede, boş arazilerdeki molozlar kaldırılırken, mahalleye yeni parklar da inşa edilecek.


Kullandığı arazi aracıyla yolları inceledi


Tütüncü mahalleyi ikinci kez ziyaret ederek üst yapı çalışmalarını denetledi. Kullandığı arazi aracıyla yollardaki çalışmaları inceleyen Tütüncü, "Göreve geldiğim 2009'da tamamıyla gecekondu yapılaşmasında olan Hüsnü Karakaş Mahallesi'nde, şimdi modern bir şehir kuruluyor. Mülkiyet sorunlarının ortadan kaldırılması, yolların açılması ve gecekondu stokunun ortadan kaldırılması bu bölgenin gelişmişliğe doğru olan yolculuğunda ilk adımdı. Bu ilk adımı gerçekleştirdikten sonra Hüsnü Karakaş Mahallesi'nde modern binalar yükselmeye başladı. Yeni imar haklarıyla bölge oldukça değerlendi. Mahallenin yarıdan fazlasında üst ve alt yapı çalışmaları tamamlandı. Mahalle sakinlerimizin, alt yapısı tamamlanmayan kısımlardaki yolların asfaltının yapılmasıyla ilgili yoğun bir talebi vardı. Bu talebi, alt yapı çalışmaları tamamlanıncaya kadar geçici çözümlerle karşılayacağız. Mahalle sakinlerimiz, taleplerini belediyemize ilettikleri andan itibaren 24 saat içerisinde yolların bakım ve onarımını başlattık. Hüsnü Karakaş Mahallesi sakinlerini, tozdan ve çamurdan kurtaracak olan adımları atmaya başladık.


Alt yapı çalışması tamamlandıktan sonra mahallenin tüm sokaklarının sıcak asfaltını ve kaldırımını yapacağız" diye belirtti.


"Vatandaşın talebine 24 saatte çözüm"


Hüsnü Karakaş Mahallesi'nde, modern ve güzel bir şehir meydana geldiğini dile getiren Tütüncü, "Bu önemli gelişmeyi, bu seviyeye taşırken karşılaştığımız güçlükler var. Ama biz hemşirelerimizle gönül gönüle sorunları, problemleri çözüyoruz. Bazı mahalle sakinlerimiz, belediyemize gelerek taleplerini ilettiler. Taleplerini ilettikleri andan itibaren 24 saat içerisinde ekiplerimiz, sorunları ortadan kaldıracak çalışmaları başlattı. Hemşehrilerimizin talep ve şikayetlerini hassas bir şekilde dinleyen ve çözüm üreten bir belediyeyiz. Hüsnü Karakaş Mahallesi sakinlerinin taleplerini belediyemizde dinledim. Ertesi gün mahalleye gelerek, yolları inceledim. Çalışmalar başladıktan sonra da yine mahalleye geldim. Kepez'imizi, Hüsnü Karakaş Mahallemizi, güzel günlere, gönül birliğiyle taşıyoruz" şeklinde konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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