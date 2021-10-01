Kepez'de Varsak Kütüphanesi hizmete açıldı

ANTALYA (AA) - Antalya'da Kepez Belediyesince Cumhuriyet'in 100. yılı yatırım programı kapsamında planlanan "Varsak Kütüphanesi" düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yatırım programı kapsamında planlanan 16 kütüphane arasında yer alan ve bölgeye kazandırılan 7. kütüphane Adnan Menderes Olimpik Yüzme Havuzu Tesisinde açıldı.

Törende konuşan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, ilçeye yeni bir kütüphane kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Eserler yükseldikçe şehrin daha da güzelleşeceğini, gençlerin geleceğe daha güçlü bir biçimde yürüyeceğini belirten Tütüncü, "Gençlerimiz bu güzel şehirde bilim, kitap konuşacak, okuyacak ve çalışacak. Bu tesislerde kendilerine güzel bir istikbal inşa edecekler. Bizde arkadaşlarımızla nice güzel tesisleri Kepez'e kazandırmaya devam edeceğiz. 7. kütüphanemiz hayırlı olsun." diye konuştu.

Milletvekili Çelik ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın en büyük hayalinin Millet Kütüphanesi olduğunu hatırlattı.

Kütüphane açılışlarına katılmaya özen gösterdiklerini belirten Çelik, "Kütüphaneler medeniyetin ve gelişmişliğin simgesidir. Çocuklarımız buraya ne kadar çok ilgi gösterirse o kadar gelişir. Bu kütüphanede de çocuklarımızı üniversiteye hazırlayan kurslar var. Başkanımızı bu anlamda tebrik ediyorum."dedi.

-Kepez'de cimnastik kurslarına ilgi arttı

Kepez Belediyesince kadınlara yönelik ücretsiz düzenlenen cimnastik kursları yoğun ilgi görüyor.

Ekim ayında yeni döneme başlayacak kursların ilk kayıt gününde 500'den fazla başvuru yapıldı.

Kurslarda başvuru sayısı arttıkça belediye yeni kurs düzenlemeleriyle hizmet vermeye devem edecek.