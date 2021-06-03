Kepez'de üretilen buğdaydan 1 milyon 250 bin adet ekmek dağıtımı protokolü imzalandı
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Kepez'de üretilen buğdaydan 1 milyon 250 bin adet ekmek dağıtımı protokolü imzalandı

Kepez'de üretilen buğdaydan 1 milyon 250 bin adet ekmek dağıtımı protokolü imzalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Kepez Belediye Meclisi, ilçede 540 dönüm arazide hasat edilen buğdayın unundan 1 milyon 250 bin adet ekmeği üretmesi ve ihtiyaç sahiplerine ücretsiz dağıtmasına ilişkin Kepez Kalkınma ve Dayanışma Vakfı ile protokol imzalanmasını onayladı.

Kepez Belediye Meclisi, ilçede 540 dönüm arazide hasat edilen buğdayın unundan 1 milyon 250 bin adet ekmeği üretmesi ve ihtiyaç sahiplerine ücretsiz dağıtmasına ilişkin Kepez Kalkınma ve Dayanışma Vakfı ile protokol imzalanmasını onayladı.

Kepez Belediye Meclisi'nin, Haziran ayı olağan toplantısında 19 maddelik gündem, müzakere edilerek karara bağlandı. Kepez Belediye Meclis Başkan Vekili Süleyman Acar'ın yönettiği ve belediye binasındaki meclis salonunda gerçekleştirilen toplantı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Pandemi kuralları kapsamında gerçekleştirilen mecliste, Kepez Belediyesi'nin, tarımda farkındalık oluşturmak amacıyla ilçede atıl haldeki 540 dönüm kamu arazisine ektiği buğdayların unundan ekmek üretimine yönelik karar da görüşüldü.

"Ekmek, belediye vakıf işbirliği ile dağıtılacak"

Geçtiğimiz günlerde hasat edilen buğdaydan üretilecek undan yapılacak 1 milyon 250 adet ekmeğin, sosyal belediyecilik çalışmaları kapsamında ilçede ihtiyaç sahiplerine ücretsiz verileceği açıklanmıştı. Hasat edilen buğdaylardan üretilen unu, bünyesinde ekmek fabrikası bulunan Kepez Kalkınma ve Dayanışma Vakfı, ekmeğe dönüştürecek. Vakıf, mahallelerdeki büfeleri aracılığı ile ekmekleri, belediyenin denetimi ve kontrolü altında ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak. Kepez Belediyesi ile Kepez Kalkınma ve Dayanışma Vakfı arasında ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak ekmeğin yapımı ve dağıtımına ilişkin bir protokol imzalanacak.

Protokolün imzalanması için Belediye Başkanına yetki verilmesi konusu da mecliste oybirliği ile kabul edildi.

"Doğal gaz şirketi ile asfalt protokolü"

Haziran Meclisinde, doğal gaz çalışması sırasında yolların asfaltının ve kaldırımının bozulmasıyla ilgili de önemli bir karar alındı. Kepez Belediyesi ile gaz dağıtım şirketi Enerya arasında doğal gaz altyapı çalışmaları sırasında bozulan cadde ve sokakların asfaltlanması ve yenilenmesine ilişkin protokol yapılacak. Protokol ile Kepez ilçesi sınırları içinde imar doğal gaz yatırımları ve bakım onarım işlerinin yapımı sırasında çalışma yapılacak mahallelerde, gaz dağıtım şirketine belediye tarafından geçiş izni verilecek. Gaz dağıtım şirketi de, kazdığı yerlerin dolgusunu, asfaltını, kaldırımını yapacak ve yolları eski haline getirecek. Bu konularla ilgili gaz dağıtım şirketi Enerya ile protokol yapılmana ilişkin Belediye Başkanına yetki verilmesi talebi de meclisten oy birliği geçti. - ANTALYA

Kepez'de üretilen buğdaydan 1 milyon 250 bin adet ekmek dağıtımı protokolü imzalandı
Kepez'de üretilen buğdaydan 1 milyon 250 bin adet ekmek dağıtımı protokolü imzalandı
Kepez'de üretilen buğdaydan 1 milyon 250 bin adet ekmek dağıtımı protokolü imzalandı
Kepez'de üretilen buğdaydan 1 milyon 250 bin adet ekmek dağıtımı protokolü imzalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Kepez'de üretilen buğdaydan 1 milyon 250 bin adet ekmek dağıtımı protokolü imzalandı - Haberler Ekonomi
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