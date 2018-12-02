Kepez' de Sokak Hayvanlarına 5 Yıldızlı Hizmet

Kepez Belediyesi Veteriner İşleri Merkezi, ilçede yaşayan kedi ve köpeklerin sağlıklı bir şekilde yaşamlarını sürdürebilmeleri için tüm imkanları seferber ediyor.

Hayvanlara beş yıldızlı hizmet

Varsak Karşıyaka Mahallesi Süleyman Demirel Caddesi üzerinde yer alan Kepez Belediyesi'ne ait merkezde, 2 veteriner hekim ile birlikte toplamda 11 personel görev alıyor. Gerek sokak hayvanlarının sağlığı, gerekse merkez bünyesinde bulunan hayvanların bakım ve tedavisini gerçekleştiren merkez personeli, ilçenin minik dostlarına beş yıldızlı hizmet veriyor. Yasal prosedürlere uygun olarak çalışan ve sokak hayvanlarının insanlara zarar vermeden sağlıklı bir ömür sürmesi için mesai harcayan ekipler, bakıma ve tedaviye muhtaç hayvanları ekip araçları ile alarak gerekli tedavi, aşılama ve bakımı yaptıktan sonra yaşam alanlarına geri bırakıyor. Kısırlaştırma ve kuduz aşısı yapılan hayvanlar, numaralandırılan ve kayıt altına alınan işlemler sonucu küpelenerek doğal yaşam alanlarına tekrar kavuşturuluyor.

Satın alma sahiplen

Kepez Belediyesi Veteriner İşleri Merkezi, sokak ortamından kendilerine gelen hayvanların bakım ve tedavilerini yaptıktan sonra, bu hayvanları sahiplenmek isteyen vatandaşlara da yardımcı oluyor. Karne çıkararak aşılama işlemlerini gerçekleştirdikleri sevimli dostları sahiplenen vatandaşlara belirli aralıklarla değişen çeşitli hediye ve yardımlar da yapılıyor. Sokak hayvanlarına sıcak birer yuva bularak hayvan satışının önüne geçen ve sahiplenmeyi destekleyen merkez, hayvanları sahiplenecek hayvanseverlere de bakımla ilgili gerekli bilgi ve yönlendirmeyi de ücretsiz sunuyor.

Sokak hayvanlarına bir kap su

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün de titizlikle yakından takip ettiği, Kepez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Veteriner İşleri Merkezi ortaklığında yürütülen bir proje ile ilçenin parklarına sokak hayvanları için su noktaları da oluşturuldu. Sahipsiz kedi ve köpeklerin özellikle yaz aylarında susuz kalmamaları için yürütülen proje ile minik dostlar Kepez'in her noktasında kendilerine sunulan hizmetten faydalanıyor. - ANTALYA