Kepez'de Sokak Hayvanları İçin Suluk

Kepez Belediyesi, hava sıcaklarının artması nedeniyle ilçede 50 noktaya daha sokak hayvanlarının susuz kalmaması için suluk yaptırdı.

Kepez Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, hava sıcaklıklarının artması üzerine Kepez Belediyesi ekipleri, sokak hayvanları için harekete geçti. Belediye, sokak hayvanlarının sıcaklarda susuz kalmaması için ilçede 50 noktaya daha suluk yaptırdı. Yeni yapılan parklara ve uygun noktalara konulan suluklara toplum bilincini arttırmak ve ilçe sakinlerinin de sokaktaki hayvanlara su vermesini sağlamak amacıyla "dostlarımızı susuz bırakmıyoruz." yazıldı.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, parklara ve uygun alanları sokak hayvanları için suluk yaptırıldığını belirterek, "Havalar çok sıcak. Tüm hemşehrilerimizin de kapılarının önüne bir kap su bırakmasını rica ediyoruz. Bir kap su, bir sokak hayvanı için yaşam kaynağı olabilir." dedi.